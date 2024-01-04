Захворюваність на грип, ГРВІ і COVID-19 на Косівщині

В Україні з 2 жовтня 2023 року розпочався епідсезон ГРВІ 2023–2024 років. Профільні спеціалісти Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» здійснюють постійний моніторинг стану захворюваності на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID-19.

З початку епідсезону у Косівському районі всього захворіли 1820 осіб, в т.ч. 230 осіб мали лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Серед захворілих — 1176 дітей (в основному — школярі), що становить 65%. Також лабораторно підтверджено 5 випадків захворюваності на грип В і А серед дорослого населення. Було госпіталізовано 177 осіб, в т.ч. 87 дітей. Не зареєстровано летальних випадків внаслідок грипу.

Згідно з моніторингом захворюваності населення, на гострі респіраторні вірусні інфекції серед мешканців Косівського району за минулий тиждень (з 15 ло 21 грудня) захворіли всього 157 осіб, проти 175-ти випадків за попередній тиждень — зниження на 18 випадків, в тому числі кількість дітей віком до 17 років склала 58% — 91 осіб проти 106-ти, які захворіли позаминулого тижня. Госпіталізовано всього 24-х осіб, з них — 8 дітей.

У Косівському районі від початку епідсезону вакциновано проти грипу 247 осіб.

М. Бович,

лікар-епідеміопог Косівсько-Верховинського міжрайонного відділу ДУ «ІФОЦ-КПХМОЗ».

«Гуцульський край», №52, 29.12.2023 р.

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