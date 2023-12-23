М’язи болять, але душа радіє

15–17 грудня місті Києві проходили змагання на кубок Федерації гирьового спорту України, присвячені Збройним силам України. Виявляли переможців з таких дисциплін: двоборство, поштовх, ривок, напівмарафон (30 хв), естафета.

У змаганнях брали участь 120 спортсменів з усієї України.

Збірна команда Івано-Франківської області складалася з п’ятьох учасників різного віку та вагових категорій. Серед них був і наш краянин, легендарний 76-річний косів’янин Микола Рабинюк — кандидат у майстри спорту, колишній багатолітній вчитель фізкультури Косівського ліцею №1.

Він виступав у віковій групі 75–79 років, ваговій категорії 70–80 кг. Мав чотирьох дуже сильних суперників, яких переміг, і повернувся додому з двома золотими медалями.

Виступав у двоборстві. Упродовж 10-ти хвилин, у ривку, почергово правою і лівою руками 157 разів підняв пудову гирю (16 кг): 70 — лівою, 87 — правою.

У номінації поштовх (одночасне підняття обома руками двох 16-кілограмових гир) виконав 19 підйомів. Міг і більше, але йому поталанило виступати останнім у своїй групі, знав попередні результати суперників. Тому потреби викладатися на повну вже не було — для перемоги достатньо було показати бодай трішки кращий результат.

«Після змагань у мене м’язи болять, все болить, але душа не болить, душа — радіє, — не стримує щасливих емоцій пан Микола. — Я дуже дякую Косівській міській раді і особисто міському голові Юрієві Плосконосу за фінансову допомогу в організації моєї поїздки на ці змагання», — каже ветеран.

Сьогодні найбільша спортивна мрія Миколи Рабинюка — взяти участь у чемпіонаті світу з гирьового спорту, який відбудеться у червні наступного року в Швейцарії. Запрошення на нього вже отримав — від голови Федерації гирьового спорту України. Єдина перешкода — немає коштів. Потрібно знайти спонсорів, готових оплатити і підготовку, і поїздку, і участь у змаганнях найвищого рівня.

«Маю бажання, є досвід, є сили. Здоров’я, слава богу, теж є, — каже ветеран спорту. — Я дуже хочу поїхати на цей чемпіонат світу, — і додає. — А ви знаєте, що на таких змаганнях українці завжди перемагають, би ми — нація жилава».

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №51, 22.12.2023 р.

Коментарі