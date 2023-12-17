Дев’ятирічна історія любові і турботи

У реабілітаційно-відпочинковому таборі «З любов’ю в серці» у селі Розтоках приймали 64-й (!!!) заїзд українських воїнів — учасників бойових дій. Ініціатива створення такого центру належить косів’янці Тетяні Костинюк — голові громадської організації «За покликом серця». Табір почав діяти відразу ж після початку російсько-української війни, а росія напала на нас 2014-го, а не 2022 року, як останнім часом дехто почав вважати.

«64-й заїзд… Ще одна сторінка історії «З любов’ю в серці» для наших найкращих у світі воїнів-захисників. Ще одна історія перезавантаження, дружби, вражень та емоцій, — ділиться враженнями Тетяна Костинюк. — Реабілітаційно-відпочинковий табір — для бійців «З любов’ю в серці» — це втілення гасла «Героям слава!». Це наша вдячність, шана, турбота, любов людям, які тримають небо над Україною. Щиро дякуємо всім благодійникам і волонтерам, завдяки підтримці яких дев’ятий рік поспіль пишеться ця історія любові і добра».

Термін перебування у таборі триває десять днів. Упродовж цього часу організатори відпочинку та їхні добровільні помічники втягують фронтовиків у вир цікавих подій. Паузи передбачені лише для сну та споживання їжі. Походи в гори, екскурсії у музеї, різноманітні майстер-класи, духовне спілкування зі священнослужителями, зустрічі з талановитими і цікавими людьми; концерти народної і сучасної музики — усе це відбувається у шаленому режимі нон-стоп.

Тетяна Костинюк і всі, хто їй допомагає, у ці дні повертають дорослих людей у щасливе дитинство. Тут воїни просто розважаються: ліплять коники з сиру, вареники, вироби з глини, різьблять на дереві, малюють картинки, грають на гуцульських інструментах, купаються у ріках або спеціальних чанах, піднімаються на карпатські вершини, спускаються рікою на човнах, їздять на велосипедах, рибалять, танцюють «гуцулку», співають, ведуть душевні розмови біля вечірньої ватри і т.д. і т.ін.

Часто поряд з воїнами можна побачити школярів: діти і вояки разом танцюють, співають, малюють, беруть участь у майстер-класах. Цього разу у табір приїхали учні та вчителі 8-го класу Шешорської гімназії.

«Надзвичайно важливо, щоб підростаюче покоління виховувалося на прикладі героїзму українського Воїнства, в дусі патріотизму та любові до рідної землі, — переконана Тетяна Костинюк. — Такі зустрічі надзвичайно цьому сприяють.

Живе спілкування з героями сьогодення має потужний вплив, про що свідчать емоції, сльози, слова вдячності. Діти приїхали з подарунками для воїнів, а також передали 5000 гривень на потреби проекту, за що ми їм дуже вдячні. Сподіваємося, що ця зустріч залишиться яскравим спогадом для всіх її учасників».

«Казка», «рай» — ці слова кожен воїн-герой вплітає у речення, коли ділиться враженнями від короткого відпочинку у таборі «З любов’ю в серці» в наших Розтоках.

Аліса Мудрицька. Фото Тетяни Костинюк.

«Гуцульський край», №50, 15.12.2023 р.

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