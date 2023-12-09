Там, де бенкетує смерть

Телебачення, соціальні мережі та інтернет медіа заполонили безліч милих фото і відео про те, як українські воїни опікуються котами, собаками та іншими тваринами. Ми щоразу зворушуємося. Світ дивується (десь прочитала, що такі МАСОВІ випадки турботи військових про братів наших менших в умовах бойових дій не були і не є поширеним явищем в інших арміях світу).

Мені здається, що ці фото та відео розповідають не тільки про доброту українських захисників, хоча про неї — найперше. По-моєму, це ще й свідчення того, які ж наші чоловіки насправді ДОМАШНІ.

Отой безпритульний кіт чи собака, приблудні зайчик або пташка — це міраж далекого дому, це реальна можливість про когось піклуватися, бути поряд, дарувати свою, відчувати чиюсь безумовну любов — саме тут і зараз.

А ще це, мабуть, — про бажання і спробу зберегти бодай чиєсь життя там, де бенкетує смерть.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №49, 8.12.2023 р.

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