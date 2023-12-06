Що їсти, щоб підвищити імунітет

Для цього необхідно правильно харчуватися. Намагайтеся щодня їсти овочі та фрукти у кількості — до половини об’єму вашої тарілки (не менше 400 г у день). До складу овочів і фруктів входять вітаміни, зокрема: вітаміни А, С та Д, цінні мікроелементи.

Кольорові овочі та фрукти багаті на антиоксиданти — речовини, що захищають організм від дії шкідливих речовин.

Клітковина, що міститься в овочах, фруктах, зернових, горіхах і насінні, є запорукою здорового кишківника та життєздатності «дружньої» мікрофлори всередині нього. Можна придбати клітковину, наприклад, із кунжуту чи льону.

Пийте ягідні і трав’яні чаї. Шипшиновий чай, багатий на вітамін С, буде особливо корисний.

Споживайте сухофрукти, наприклад, курагу чи сушені яблука.

Правильно замороженні ягоди — чудове джерело корисних речовин для зміцнення імунітету восени та взимку.

Риба — джерело омега-3 поліненасичених жирних кислот — також є важливим компонентом здорового харчування. Практикуйте принаймні двічі на тиждень «рибні дні». Рослинне джерело деяких омега-3 поліненасичених жирних кислот — це олія льону.

З давніх-давен наші бабусі й дідусі вживали часник і цибулю, щоб не захворіти. Така дієта має сенс, оскільки до складу цих продуктів входять фітонциди, що допомагають боротися з вірусами та бактеріями.

Зміцнюють імунітет такі вітаміни:

вітамін С — найбільше в шипшині, болгарському червоному перці, петрушці, чорній смородині, брюссельській капусті, полуниці, ківі, цитрусових і шпинаті;

вітамін А — міститься у продуктах рослинного походження: моркві, гарбузі, болгарському червоному перці; в продуктах тваринного походження: риб’ячому жирі, ікрі, яловичій печінці, вершковому маслі;

вітамін Д — найбільше в риб’ячому жирі, червоній ікрі, яйцях, молоці, морській рибі та морепродуктах;

Слід відзначити, що з їжі можна отримати мінімальну кількість вітаміну О, а основну частину — тільки перебуваючи на сонці 15–20 хвилин в день.

вітамін Е — отримаєте з горіхів мигдалю, волоських, арахісу, фундуку й насіння соняшника, а також зі свіжих помідорів, ківі, манго та рослинних олій;

вітаміни фупи В, зокрема Вб, та фолієва кислота — багато в зеленому салаті, броколі, помідорах, картоплі, м’ясі та цільнозернових продуктах. Природне поєднання вітаміну В6 та фолієвої кислоти (В9) в організмі нормалізує метаболізм, поліпшує роботу нервової системи і серця. Важливий такий вітамінний комплекс і для підтримки краси;

мікроелементи цинк, селен, залізо, мідь і йод — містяться в усіх продуктах рослинного та тваринного походження.

Наприклад, кальцій є у молоці і капусті броколі, йод — у морепродуктах, залізо — у печінці й зелені.

«Гуцульський край», №48, 1.12.2023 р.

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