Очільник Косівської громади роз’яснює

Повідомлення про підписання меморандуму і ймовірне будівництво сміттєпереробного заводу на території Косівської громади спричинило ажіотаж і лавину питань. Роз’яснення з цього приводу дав Косівський міський голова Юрій Плосконос:

— У результаті перемовин, які тривали більше року, підписано меморандум між Міністерством екології, департаментом екології ОДА і головами п’ятьох громад. Меморандум передбачає дії, покликані вирішити проблему з нагромадженням і утилізацією твердих побутових відходів (ТПВ) на території області.

Тепер — до суті: ніяких заводів не буде. Передбачається на території 4-х громад збудувати УМ-1. Це об’єкти, на які будуть завозити ТПВ. На них стоятиме сортувальна лінія. Будуть відсортовувати: ПЕТ пляшку, пластик, скло, метал, картон. Все це будуть пакувати і продавати для повторної переробки. З сировини, яка не піде на повторну переробку (гума, дерево, деякі фракції пластику, паперу), будуть виробляти КРР паливо, тобто їх будуть висушувати, перемелювати, упаковувати.

З органіки у біогазовій установці будуть виробляти біогаз, який надходитиме в мережу і далі — до споживачів. Інертну масу, яка з’являтиметься у результаті розкладання органіки, використовуватимуть на рекультивацію діючих сміттєзвалищ.

В одній з громад стоятиме УМ-2, який, крім перелічених вище функцій, буде спалювати МР паливо. Отримане тепло використовуватимуть або для виробництва електроенергії, або для обігріву житла централізованою системою опалення.

Тепер простими словами — про економічну модель. Кожна з вказаних громад має створити комунальне підприємство, яке буде займатись цією діяльністю, або доручити таку роботу вже діючому. Цим п’ятьом підприємствам буде належати 51% діяльності. Решту 49% — приватному інвестору, який має залучити кошти для будівництва цих п’яти об’єктів. Прибуток від отриманої вторинної сировини, виробленого біогазу, виробленого тепла чи електроенергії ділитимуть пропорційно. Тобто отих 51% мають ділити між п’ятьма комунальними підприємствами, залежно від частки виробленого і проданого газу, вторсировини, палива.

У нас сортуватимуть і перероблятимуть сміття не тільки з Косівського району, а й з тих громад, для яких буде економічно вигідно привозити його саме сюди, а не в іншу, вказану у меморандумі.

Припустимо, що інші громади привезуть сміття до нас. Заплатять за це кошти нашому комунальному підприємству. Воно відсортує ТПВ, продасть вторинну сировину — з власного сміття і їхнього. Те, що не піддається вторинній переробці, піде на паливо,за яке комунальне підприємство отримає кошти як за продаж електроенергії.

Органіка даватиме газ, більше органіки — більше коштів громаді, менше Україна буде закуповувати за кордоном. «Хвіст» — інертна речовина, яка залишиться, піде на рекультивацію тих же полігонів, які мають бути ліквідовані згідно з новим законом про поводженням з ТПВ.

Спеціаліст міськради нещодавно повернулася з відрядження у Чехію і Словаччину, де ознайомилась з роботою аналогічних сучасних підприємств. Вони розташовані у центрі міст, нема навколо запаху взагалі. Якщо у нашій громаді таке з’явиться, то це буде тільки сучасне підприємство, на якому дотримуватимуться усіх норм екологічної безпеки.

Запропонована модель поводження з ТПВ має дати змогу кардинально поліпшити екологічну ситуацію в області, припинити нагромадження ТПВ на полігонах і позбутись, з часом, діючих полігонів.

Для нашої громади, основним напрямком розвитку якої є туризм, — реалізація такого проекту життєво необхідна, — написав Юрій Плосконос на своїй сторінці у Фейсбуку з цього приводу.

Водночас очільник Косівської громади наголосив, що підписання меморандуму — це тільки декларація про наміри: «Дай боже, щоб ці наміри реалізувались у конкретні дії, щоб знайшовся інвестор, який у це вкладе кошти, і щоб у результаті ми позбулись проблеми з нагромадженням і утилізацією ТПВ».

Довідка КОР — це паливо, яке виробляють з різних видів відходів: комерційних, промислових або твердих побутових відходів (ТПВ). В основному КОР складається з таких горючих компонентів як пластик, який не підлягає переробці (окрім ПВХ), паперовий картон, етикетки та інші гофровані матеріали. Ці фракції збирають на різних етапах переробки відходів: просіювання, розділення повітрям, балістичного поділу, видалення чорних і кольорових металів, скла, каменів та інших сторонніх матеріалів. Потім подрібнюють масу до однорідного розміру часток або гранулюють для отримання однорідного матеріалу, який можна використовувати як замінник викопного палива на цементних заводах, заводах з виготовлення вапняку, електростанціях, які працюють на вугіллі, та як відновник у сталеплавильних печах.

Матеріали сторінки підготувала Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №48, 1.12.2023 р.

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