Майбутні вчителі відвідали Яворів

17 листопада студенти І курсу педагогічного факультету Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (спеціальність «Початкова освіта») та викладачі кафедри початкової освіти: професорка Галина Русин, доценти Лідія Плетеницька та Світлана Вербещук відвідали Яворівський ліцей «Гуцульщина».

Майбутні вчителі ознайомилися з роботою ліцею, діяльність якого презентувала директорка Вікторія Лосюк; дізналися про історію закладу, досягнення учнів і випускників; а також — про багаторічного директора школи, народного вчителя України, члена-кореспондента Академії педагогічних наук Петра Васильовича Лосюка.

Вчителька української мови та літератури Оксана Кіщук провела для студентів пізнавальні екскурсії музеями народного мистецтва Гуцульщини та Лесі Українки.

У шкільних майстернях вчителі трудового навчання Марія Рибчук та Іван Копильчук провели для гостей майстер-класи з ліжникарства та різьби на дереві. В кабінеті гуцульщинознавства заступник директора з навчально-виховної роботи Галина Кіщук ознайомила присутніх з навчально-методичним забезпеченням, історією впровадження гуцульщинознавства в освітній процес та розповіла про величезний вклад у розвиток освіти на Гуцульщині, який зробив попередній директор школи Петро Лосюк.

Майбутні педагоги відвідали кабінет предмета «Захист України», в якому вчитель Любомир Шатрук продемонстрував виставку «Реалії війни» та макет тактичного полігону.

Директор регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська ґражда» Василь Лосюк розповів студентам вишу про династію різьбярів Шкрібляків-Корпанюків. Завершився день перебування майбутніх учителів у Яворові екскурсією до майстрині-ліжникарки Богдани Шрайбер, яка розказала студентам про свої унікальні вироби.

Яворівський ліцей «Гуцульщина».

«Гуцульський край», №47, 24.11.2023 р.

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