Відзначили професійне свято

9 листопада професійне свято відзначали працівники культури та майстри народного мистецтва України.

З цієї нагоди у Будинку культури та дозвілля Косівської міської ради відбулися урочисті збори представників культурної спільноти району.

На свято завітали голова Косівської РДА — начальник районної військової адміністрації Наталія Кучма та начальник відділу культури і туризму Косівської міської ради Роман Печижак, — інформує Косівська РВА.

«Щиро вітаю усіх, хто присвятив своє життя нелегкій, але благородній справі — збереженню духовних скарбів нашого краю. У час, коли Україна бореться за правду та волю, працівники культури та майстри народного мистецтва підіймають бойовий дух захисників і захисниць, всебічно допомагають протистояти російській агресії», — зазначила у своєму вітальному слові Наталія Кучма.

Працівники культури долучаються до волонтерської діяльності, займаються культурною дипломатією за кордоном, мовою мистецтва розповідають світові про злочини країни-агресорки та мужність українських захисників.

За надійне плече допомоги та з нагоди професійного свята начальник Косівської РВА відзначила працівників культури подячними грамотами.

Для ветеранів галузі у Будинку культури та дозвілля підготували концерт. Музичні вітання шанованим гостям дарували: заслужений працівник культури України Василь Звіздарик, народний аматорський ансамбль інструментальної музики (керівник Роман Григорчак), камерний ансамбль Косівської школи мистецтв (керівник Дмитро Обушак), народний аматорський гурт «Гармонія» (керівник Леонід Процюк), солістка-вокалістка Дарія Багрій. Вела захід Оксана Шкрібляк.

«Гуцульський край», №46, 17.11.2023 р.

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