Новий церковний календар на листопад
29 Жовтня, 2023 | Коментувати | Переглядів: 42
1 листопада — святих чудотворців Косми і Дам’яна.
2 листопада — священномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.
3 листопада — священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтапа.
4 листопада — преподобного Йоаникія Великого, священикомучеників Нікандра та Єрмея.
5 листопада — священномучеників Галактіона та Епістими.
6 листопада — Павла, архієпископа Царгородського.
7 листопада — пам’яті 33-х Мучеників у Мелітині.
8 листопада — архістратига Михаїла (раніше — 21 листопада).
9 листопада — преподобних Матрони і Теоктисти.
10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними.
11 листопада — священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита.
12 листопада — священномученика Йосафата.
13 листопада — святителя Івана Золотоустого, архієпископа Царгородського.
14 листопада — святого апостола Пилипа.
15 листопада — початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона і Авіва.
16 листопада — святого апостола Матея.
17 листопада — святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
18 листопада — священномучеників Платона і Романа.
19 листопада — святого пророка Авдія, священномученика Варлаама.
20 листопада — преподобного Григорія Декаполіта.
21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці (раніше — 4 грудня).
22 листопада — святого апостола Филимона і тих, що з ним;
23 листопада — святих Амфілохія і Григорія.
24 листопада — святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія.
25 листопада — Віддання Введення, священномученика Климента.
26 листопада — преподобного Аліпія, стовпника.
27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія.
28 листопада — святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха.
29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена.
30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного (раніше — 13 грудня).
«Гуцульський край», №43, 27.10.2023 р.
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