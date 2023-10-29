Новий церковний календар на листопад

1 листопада — святих чудотворців Косми і Дам’яна.

2 листопада — священномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста.

3 листопада — священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтапа.

4 листопада — преподобного Йоаникія Великого, священикомучеників Нікандра та Єрмея.

5 листопада — священномучеників Галактіона та Епістими.

6 листопада — Павла, архієпископа Царгородського.

7 листопада — пам’яті 33-х Мучеників у Мелітині.

8 листопада — архістратига Михаїла (раніше — 21 листопада).

9 листопада — преподобних Матрони і Теоктисти.

10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними.

11 листопада — священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита.

12 листопада — священномученика Йосафата.

13 листопада — святителя Івана Золотоустого, архієпископа Царгородського.

14 листопада — святого апостола Пилипа.

15 листопада — початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона і Авіва.

16 листопада — святого апостола Матея.

17 листопада — святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;

18 листопада — священномучеників Платона і Романа.

19 листопада — святого пророка Авдія, священномученика Варлаама.

20 листопада — преподобного Григорія Декаполіта.

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці (раніше — 4 грудня).

22 листопада — святого апостола Филимона і тих, що з ним;

23 листопада — святих Амфілохія і Григорія.

24 листопада — святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія.

25 листопада — Віддання Введення, священномученика Климента.

26 листопада — преподобного Аліпія, стовпника.

27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія.

28 листопада — святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха.

29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена.

30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного (раніше — 13 грудня).

«Гуцульський край», №43, 27.10.2023 р.

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