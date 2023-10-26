Не кожен молодий так зможе

Цього року Микола Рабинюк відзначив знакову для себе дату — 55 років у гирьовому спорті.

Знаний на Косівщині педагог (з 1996 по 2022 роки викладав фізкультуру в Косівському ліцеї №1), володар багатьох спортивних нагород, Микола Онуфрійович подарував собі з цієї нагоди дві срібні медалі, які здобув у змаганнях на кубок асоціації гирьового спорту України, що проходив у Львові 20–22 жовтня.

Наш 76-річний земляк виступав у складі збірної області у віковій групі 70+. Змагався у двоборстві: поштовху (підняття двох гир одночасно, кожна важила 12кг; здобув 135 очок), і у ривку (підняв 12-кілограмову гирю 100 разів лівою рукою і 110 — правою; здобув 210 очок).

Треба зазначити, що у його віковій категорії було вісім учасників, і Микола Онуфрійович серед них мав найменшу вагу — 73 кг. Суперники важили 83 кг і більше. Той, хто знається на силових видах спорту, зрозуміє справжню ціну срібних медалей Миколи Рабинюка.

Загалом у цих змаганнях брали участь 200 гирьовиків: юнаки, юніори, мужчини і ветерани. Були серед них дівчата і жінки.

Збірна Прикарпаття складалася лише з чоловіків, здобула два перших, чотири других і одне третє місця.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №43, 27.10.2023 р.

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