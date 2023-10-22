Тест-смужки для глюкометрів: безкоштовно або з доплатою
22 Жовтня, 2023 | Коментувати | Переглядів: 44
Після 8-го жовтня пацієнти з цукровим діабетом І типу можуть отримувати тест-смужки для глюкометрів через програму реімбурсації (безоплатно або з невеликою доплатою).
Сьогодні перелік реімбурсації включає 23 найменування тест-смужок. Їхню повну чи часткову вартість відшкодовує держава.
Щоб отримати тест-смужки в рамках програми, необхідно мати електронний рецепт. Його може виписати як лікуючий лікар-ендокринолог (зокрема — і дитячий), так і лікар «первинки» (терапевт, педіатр чи сімейний лікар) будь-якого медзакладу, який працює з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Для отримання тест-смужок у рамках програми реімбурсації потрібно звернутися до аптеки, яка має договір з Національною службою здоров’я України за програмою «Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові».
Департамент охорони здоров’я ОДА.
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