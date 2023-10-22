Тест-смужки для глюкометрів: безкоштовно або з доплатою

Після 8-го жовтня пацієнти з цукровим діабетом І типу можуть отримувати тест-смужки для глюкометрів через програму реімбурсації (безоплатно або з невеликою доплатою).

Сьогодні перелік реімбурсації включає 23 найменування тест-смужок. Їхню повну чи часткову вартість відшкодовує держава.

Щоб отримати тест-смужки в рамках програми, необхідно мати електронний рецепт. Його може виписати як лікуючий лікар-ендокринолог (зокрема — і дитячий), так і лікар «первинки» (терапевт, педіатр чи сімейний лікар) будь-якого медзакладу, який працює з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Для отримання тест-смужок у рамках програми реімбурсації потрібно звернутися до аптеки, яка має договір з Національною службою здоров’я України за програмою «Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові».

Департамент охорони здоров’я ОДА.

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