Як підібрати препарати від тиску

Найбільш розповсюджена проблема, з якою люди звертаються до кардіолога — підвищення тиску.

Гіпертонія дуже поширена і в Україні, і в усьому світі, викликає чимало скарг. Кожен другий відвідувач у кабінеті кардіолога — це пацієнт із підвищеним тиском. І багато з них мають певні очікування, що не завжди справджуються.

Чому? Бо більшість налаштована так — прийду один раз, дадуть попити ліки, тиск нормалізується — і все. Найбільше дивує те, що з деякими лікарями так і виходить. Але це не означає, що це добре та безпечно. Тому сьогодні хочу розповісти вам, як насправді має відбуватися підбір антигіпертензивних препаратів.

1. Підбирають препарати не на певний час, а на постійний прийом. На жаль, гіпертонічна хвороба, як, наприклад, і цукровий діабет, належить до хронічних спадкових захворювань, її не виліковують, а лише компенсують підбором препаратів, котрі тримають тиск і захищають судини та органи. Винятком можуть бути найперші, початкові стадії гіпертонії, коли після відвідування кардіолога пацієнт стає дуже мотивованим і змінює кардинально своє життя: починає регулярно займатися спортом, худне кілограмів на 10–20, відмовляється майже зовсім від солі та куріння тощо. На початкових стадіях хвороби така поведінка може дійсно надати нам можливість на досить тривалий час відмовитись від прийому медикаментів. На більш пізніх, на жаль, — ні.

2. Підбір препаратів завжди відбувається згідно зі всесвітньо прийнятими рекомендаціями доказової медицини. В схемі лікування не має бути недоказових препаратів, ефективність і безпечність яких може довести лише якийсь певний лікар. При всій своїй повазі до лікарів, жоден з них не може охопити всі нюанси та достатню статистичну кількість тривалого прийому ліків. Тому не слухайте рекомендацій вживати настоянки, котрі «колись чудово допомогли одному моєму пацієнту» — лише доказова медицина. Це — про вашу безпеку.

3. З іншого боку, підбір препаратів — дуже філігранна робота, співпраця лікаря і пацієнта протягом певного часу. Є доказові препарати, є рекомендації, але в кожного вони діють по-своєму. Доза, час прийому, комбінація — все дуже індивідуально. Так, трапляються випадки м’якої гіпертонії, яка добре чутлива до препаратів, коли лікар з першої таблетки нормалізує тиск. Але, по перше, такі випадки, на жаль, не так часто трапляються. А, по друге, прийти до лікаря через місяць на перевірку все одно не завадить.

Як ми працюємо з моїми пацієнтами? Під час першого візиту я призначаю потрібні ліки, а через місяць прошу прийти на повторний огляд, щоб відкоригувати лікування. Через місяць — тому що три тижні відбувається накопичення препарату, потім тиждень потрібен, щоб вести щоденник показань тиску та пульсу. Але дуже важливо, щоб у ці тижні підбору між лікарем і пацієнтом був письмовий зв’язок. Бо дуже часто виникає потреба дещо зменшити/ збільшити дозу, перенести час прийому тощо. Тому я всіх своїх пацієнтів прошу у випадку, коли тиск/пульс високий/низький — надсилати мені на вайбер фото мого заключення і писати, що не так або що турбує.

4. Підбір препаратів неможливий без оцінки роботи нирок, печінки, щитовидки та інших органів організму. Мої пацієнти знають, що на перший огляд я рекомендую здати певний перелік аналізів. Навіщо це потрібно? Щоб лікування не нашкодило. Не можна призначати ліки наосліп, не знаючи, чи немає ураження нирок або печінки, бо кожен препарат має переважний шлях виведення з організму — або через«ирки, або через печінку. У випадку певних порушень ми, звичайно, будемо вибирати інший шлях виведення, щоб не перевантажувати орган, з яким не все гаразд. Багатьом пацієнтам із гіпертонією показаний прийом аспірину, який я не призначу, не дізнавшись кількість тромбоцитів у загальному аналізі крові. І таких нюансів дуже багато.

5. Лікар, звичайно, може відразу призначити значну дозу та декілька препаратів. І тиск швидко прийде до норми. Але в такій тактиці є значні мінуси. По-перше, різкий перепад тиску буде погано переносити пацієнт. Набагато безпечніше та комфортніше для хворого поступово знижувати тиск. Людина, у якої вчора був тиск 160/100, а сьогодні вже — 120/70, ледве може встати з ліжка від слабкості. І дуже велика ймовірність, що вона взагалі покине цю невдячну справу — лікувати тиск, і до кардіолога більше не піде.

А, по-друге, при такому веденні гіпертонії ми не будемо певні, що не приймаємо зайве. Можливо, ми могли впоратися і меншою дозою, меншою кількістю препаратів, якщо б набралися терпіння і трошечки почекали. Тому більш правильною є наступна тактика. Ми починаємо з одного препарату (одна діюча речовина чи комбінація низьких доз двох) і чекаємо три тижні, щоб ліки максимально накопичилися в організмі. Якщо після цього ми не досягли ефекту, ось тоді додаємо ще. Це і переноситься краще, і є впевненість, що без цього б не обійшлися. Тому не чекайте на другий-третій день після візиту до кардіолога тиску, як у космонавта. І не біжіть до іншого спеціаліста. Треба трошечки зачекати.

6. Що робити, коли препарати підібрані за два візити і підійшли пацієнтові? Подякувати і прощатися із лікарем назавжди? На жаль, — ні. Після успішного підбору препаратів я рекомендую своїм пацієнтам приходити раз на рік для перевірки: чи не прогресує гіпертонія, чи не з’являються ознаки ураження органів, у які б’є гіпертонія? Чи не з’являються нові дзвіночки-ризики інфарктів чи інсультів — підвищення холестерину, цукру тощо?

Отже, кардіологи дуже приязні лікарі, вони бажають товаришувати зі своїми пацієнтами довгі роки. І це не їхня примха, а особливість професії. Не вважайте це нав’язливістю.

Анна Солощенко, кардіологиня.

«Гуцульський край», №41, 13.10.2023 р.

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