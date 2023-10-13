Триває інформаційна кампанія «Робота для ВПО: ти потрібен»

З ініціативи Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України триває інформаційна кампанія «Робота для ВПО: ти потрібен», мета якої — забезпечити успішну інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у нові громади, що допоможе поліпшити економічну ситуацію в країні та полегшить боротьбу України з ворогом.

В рамках цієї кампанії працівники Івано-Франківської обласної служби зайнятості проводять профінформаційні та профкон-сультаційні заходи для внутрішньо переміщених осіб. Разом із фахівцями соціальних служб і працівниками юридичних установ відвідують місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з метою вивчення їхніх потреб, надання психологічної допомоги та інформування внутрішньо переміщених осіб про можливості працевлаштування і ознайомлення з актуальними вакансіями на ринку праці.

До прикладу, від початку року статус безробітного отримали 682 внутрішньо переміщені особи. За сприяння служби зайнятості 419 внутрішньо переміщених осіб були працевлаштовані.

Крім того, 100 осіб з числа ВПО за сприяння служби зайнятості проходили професійне навчання, 90 осіб залучили до виконання суспільно корисних робіт, 7 осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, 93 внутрішньо переміщені особи отримали ваучер на навчання, 7 осіб отримали кошти мікрогранту на розвиток або започаткування власної справи.

Станом на 27 вересня цього року кількість зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених становить 195 осіб.

Слід також зазначити, що процес пошуку роботи в Україні 2023 року значно прискорився. Сьогодні в базі даних Державної служби зайнятості є майже 65 тисяч вакансій. На «Єдиному порталі вакансій», який було створено у вересні минулого року спільними зусиллями служби зайнятості та шести провідних сайтів з пошуку роботи, щодня розміщують приблизно 230 тисяч вакансій.

Тож пропонуємо звернутися до служби зайнятості, де для вас підберуть найбільш підходящу роботу, враховуючи ваші побажання, здібності, професійні навички, освіту й стан здоров’я.

Косівська філія Івано-Франківського ОЦЗ розташована за адресою: м. Косів, вул. Шевченка, 44А. Тел. +38 (034) 272-21-04.

Косівська філія ОЦЗ.

«Гуцульський край», №40, 6.10.2023 р.

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