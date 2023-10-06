Незабутня зустріч

Минулої п’ятниці у Косові побував дуже цікавий гість, якого, мабуть, назавжди запам’ятають учні п’ятьох навчальних закладів: трьох косівських і Старокосівського ліцеїв, а також Смоднянської початкової школи. Дітям і педагогам випала честь познайомитися з Віктором Дідухом — чемпіоном Параолімпійських ігор, майстром спорту України міжнародного класу з настільного тенісу, заслуженим тренером України, заслуженим майстром спорту України, параолімпійцем.

Віктор народився 1987 року на Львівщині. Настільним тенісом зацікавився у дитинстві, з татової подачі. Тренувався і виступав на професійному рівні, був членом української збірної.

Біда прийшла несподівано. У 25-річному віці через хворобу втратив ліву ногу.

Трагедія не зламала молодого чоловіка. Як тільки рана загоїлася, став на протез, і вже через пів року виграв свій перший параолімлійський чемпіонат Європи. Відтак була Олімпіада в Ріо-де-Жанейро, на якій тенісист зі Львівщини здобув золоту медаль у парі з Максимом Николенком. Тоді ж Віктор став прототипом зображення на пам’ятній монеті, присвяченій XV літнім Параолімпійським іграм, її випустив Національний банк України.

Наступна Олімпіада була в Токіо — Віктор посів друге місце. Він — семиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу. А ще створив у рідному селі Андріївка Красненської громади на Львівщині відомий в Україні центр, який називають академією настільного тенісу. Тут спортсмени живуть і тренуються. На базі центру проводять чемпіонати України серед дітей.

У Косів легендарного пара-олімпійця запросила Ярослава Пачич — тренерка-викладачка косівських ДЮСШ «Гірське орлятко» і спортивного клубу «Мала ракетка», керівниця гуртка з настільного тенісу та вчителька фізкультури у Косівському ліцеї №1 ім. Ярослава Мудрого.

Віктор Дідух провів п’ять майстер-класів, на яких демонстрував високий рівень нібито простої гри. Цікаво і з любов’ю розповідав школярам про настільний теніс, пояснював, який це доступний й демократичний вид спорту. Ним можна займатися будь-де, для цього не потрібні надто дорогі спорядження та інвентар. Хоча відразу ж пояснив: якщо мрієте про перемоги, то маєте займатися серйозно і під керівництвом фахових тренерів.

Параолімпієць підтвердив свої слова про доступність «малого тенісу» на практиці, чим неабияк розважив дітвору — під час гри використовував замість ракетки підручні засоби: книжку, — звичайну дощечку, мобільний телефон, навіть підошву черевика, термос і пательню. З’ясувалося, що спортсмен чудово тримає ракетку в обох руках.

Віртуозна і швидка гра людини на протезі, оптимізм і мужність Віктора — справили на дітей величезне враження. Напевно, кожен юний глядач із захватом розповідав про цю подію вдома.

Ті ж, кого настільний теніс зацікавив більше, мають змогу опанувати ази та секрети популярної гри за допомогою досвідченої тренерки Ярослави Пачич. Вона якраз зараз набирає групу з учнів 1–4 класів, навчатиме їх безкоштовно і «з нуля». Записатися у групу можна у Косівській ДЮСШ «Гірське орлятко» або під час зустрічі з Ярославою у Косівському ліцеї №1.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №39, 29.09.2023 р.

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