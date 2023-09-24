«Я від вас ніколи нікуди не йшов»

Таку назву мала науково-практична конференція, яку провели з нагоди відзначення 170-річчя від дня народження письменника та громадського діяча Михайла Павлика (17.09.1853 — 26.01.1915). Бо саме ці слова належать славетному косів’янину, його думки і пророчі рядки творів є співзвучними нашому сьогоденню.

Михайло Павлик народився у Косові 17 вересня 1853 року — відійшов у засвіти 26 січня 1915 р. Похований разом з сестрою Анною на Личаківському кладовищі у Львові.

У Косові його пам’ять увічнюють пам’ятник і музей у Косівському ліцеї №2 імені Михайла Павлика.

Ювілейні заходи відбувалися упродовж двох днів. 15 вересня учасники святкування поклали квіти до пам’ятника М.Павлику біля Косівської школи мистецтв.

З вітальним словом до присутніх звернулася голова РДА — начальник районної військової адміністрації Наталія Кучма. Вона зазначила, що Михайло Павлик є видатною постаттю на історичному тлі другої половини 19-го початку 20 століття, був людиною широкого обдарування. Його роль у суспільно-культурному поступі важко переоцінити.

Продовжили захід у приміщенні Косівської школи мистецтв. Тут провели літературні читання творів М.Павлика та підбили підсумки конкурсу учнівських творів, присвячених 170-річному ювілеєві М.І.Павлика, переможцям вручили дипломи. Ведуча заходу Оксана Шкрібляк запросила виконати цю важливу місію заслужену вчительку України, вчительку української мови та літератури Косівського ліцею ім.І.Пелипейка Василину Сеняк і начальника відділу культури та туризму Косівської міської ради Романа Печижака. Василина Миколаївна водночас поділилася досвідом залучення учнівської молоді в їхньому ліцеї

до дослідницької роботи на прикладі вивчення життя і творчості Михайла Павлика.

Учасники святкування ознайомилися з експозицією музею Михайла Павлика, оглянули тематичну виставку творів образотворчого мистецтва учнів Косівської школи мистецтв, присвячену ювілярові. А цікаві екскурсійні розповіді для численних відвідувачів провели викладачки школи мистецтв Світлана Крицкалюк і Уляна Палагіцька:

Змістовною, насиченою багатьма дослідницькими матеріалами була науково-практична конференція.

«Михайло Павлик — фундатор українського національно-духовного відродження останньої третини XIX — перших десятиліть XX ст.», — такою була назва доповіді Аделі Григорук — заслуженої працівниці освіти України та письменниці.

Кандидат історичних наук Володимир Костюк підготував бібліографічний покажчик «Михайло Павлик (1987–2023): до 170-річчя від дня народження». Доповідач наголосив, що творчість Михайла Павлика є цінним історичним матеріалом для сьогодення, адже в його працях приділено багато уваги українському національному питанню, прагненню українців до возз’єднання українських земель і створення незалежної Української держави.

Про суспільно-політичну діяльність Анни Павлик (сестри М.Павлика) розповів Юрій Джуранюк, завідувач сектору обліку! Косівського музею народного’ мистецтва та побуту Гуцульщини. А голова районної організації] Національної спілки письменників Василь Шкурган зосередив увагу на поезії гуцульським діалектом, яка є дотичною до творчості М.Павлика.

Про сторінки особистого життя Михайла Павлика в спогадах сучасників вела мову голова районної організації «Союз українок» Анна Богдан.

Учасник наукової конференції, член НСПУ, донедавна — директор Косівського ліцею №2 Василь Гостюк свій виступ присвятив функціонуванню музею Михайла Павлика в їхньому навчальному закладі, до речі, зареєстрованого в області. Розповів, як його створювали, збирали матеріали. Василь Андрійович зауважив, що експонати напередодні ювілейного святкування тимчасово передали Школі мистецтв, де проводили основні заходи з відзначення 170-річя від дня народження М. Павлика.

Про Михайла Павлика — письменника, публіциста, громадського і політичного діяча, журналіста і видавця, етнографа, перекладача, члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка, про вивчення його творчості, дослідження літературної та наукової спадщини в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти йшлося у виступах директора Косівського ліцею №2 ім. Михайла Павлика Богдана Фокшея, вчительки української мови та літератури Розтоківського ліцею Мирослави Пастух.

А вже наступного дня (16 вересня) учасників ювілейного святкування запросили у краєзнавчу експедицію «Стежками Михайла Павлика». її підготували та провели керівники гуртків Юрій Ласитчук і Володимир Козьменчук та гуртківці творчої групи «Гуцульщина» Косівської філії ІФОДЦТКУМ.

Ігор Сусак

«Гуцульський край», №38, 22.09.2023 р.

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