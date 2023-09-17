Укрпошта вбиває українські газети!

«Під час війни неприпустимо скасовувати державне регулювання тарифів на поштову доставку українських газет», — заявила Національна спілка журналістів України.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з АТ «Укрпошта» намагаються зняти чинне державне регулювання тарифів на приймання і доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою. Це передбачено відповідним проектом Наказу Міністерства, оприлюдненому 1 вересня. Водночас редакції українських газет уже отримують повідомлення від регіональних дирекцій «Укрпошти» про ймовірне суттєве зростання поштових тарифів на передплату 2024 року.

У Національній спілці журналістів України закликають не відмовлятися від діючого урядового регулювання тарифів на доставку української преси, адже доступна вартість друкованих ЗМІ є особливо важливою в умовах війни. При цьому в НСЖУ закликають Уряд пріоритетно відреагувати на критичну ситуацію, викликану масовим звільненням листонош у другому півріччі цього року. На гарячу лінію Спілки журналістів з серпня надійшло майже 800 скарг від громадян, представників місцевої влади, листонош і видавців на масштабне закриття поштових відділень, звільнення листонош, недоставку преси і недоступ до поштових послуг.

«Отримали нові тарифи від Укрпошти: доставка 17,33 грн. (було 8,50 грн.). Офомлення передплати на 1-місяць — 5 грн., 3 місяці — 10 грн., 6 місяців — 14 грн., 12 місяців — 22 грн. Це знищення газет!!!», — обурюється головний редактор газети «Рідний край» з Павлограда Володимир Сторчаков.

Проектом Наказу Мінінфраструктури передбачають, що «Укрпошта» зможе самостійно, без погодження з Урядом, без жодних державних експертиз переглядати тарифи на поштову доставку преси.

Газетярі занепокоєні, що проект Наказу лобіює винятково інтереси «Укрпошти» і, в умовах її фактично монопольного становища, може спричинити зловживання з боку цього акціонерного товариства. Збільшення вартості поштової доставки вітчизняних медіа спричинить збіднення і так небагатих людей. Воно також призведе до подальшого зниження тиражів друкованих медіа. Особливо критичною ситуація з недоступом до української преси є на прифронтових територіях, де газети часто є єдиним джерелом масової інформації.

«Державне регулювання тарифів на приймання і доставку періодичних друкованих видань за передплатою є одним із елементів урядового контролю за діями поштового оператора і визнанням того, що вартість поштової доставки має бути доступною для українців, — наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. — Практика останніх років показує, що Уряд постійно підтримував пропозиції «Укрпошти» щодо тарифів, і вони постійно зростали. Але процедура цього зростання дозволяла друкованим виданням прогнозувати свою роботу і зберігати відносну фінансову стабільність. Натомість, надання Укрпошті можливості самостійно встановлювати тарифи поставить друковані видання, які й так на сьогодні є заручниками проблем із поштовою доставкою (спричинених, зокрема, масовим звільненням листонош), на грань повного знищення».

Запропонований проект скасування тарифів на поштову доставку періодичної преси наразі проходить громадське обговорення. Національна спілка журналістів України вже передала свої висновки Федерації профспілок України та пропонує не погоджувати проект наказу, запропонувати Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури продовжити термін дії попереднього наказу на 2024 рік і створити робочу групу з представників Міністерства, Укрпошти, Національної спілки журналістів України, Федерації профспілок України для напрацювання проектів законодавчих актів щодо передплати та доставки друкованих медіа.

Інформаційна служба НСЖУ.

Зберегти, принаймні на час війни, державне регулювання тарифів на оформлення передплати і доставку преси читачам, закликав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко під час засідання у Федерації профспілок України за участю керівництва АТ «Укрпошта».

Сергій Томіленко наголосив на системності порушень у роботі «Укрпошти» і на тому, що доставка преси має характер державної і соціальної важливості, адже для багатьох людей газети є єдиним джерелом інформації.

«Не можна прирівнювати, доставку преси до доставки мила або пиріжків! Українці, особливо в умовах війни, повинні мати доступ до української преси! — сказав Сергій Томіленко. — Справді, спостерігається світова тенденція до зменшення обсягу друкованих медіа. Але в Україні сьогодні вони часто є єдиним доступним засобом масової інформації та інструментом боротьби з ворожою пропагандою!».

Сергій Томіленко зазначив, що журналістська спільнота готова до компромісів, але заплющувати очі на те збурення, яке викликало в редакторів, журналістів і читачів так зване «реформування» Укрпошти, не можна. Про це свідчать і сотні звернень, які НСЖУ отримує на гарячу лінію з приводу поштової доставки преси.

Від імені НСЖУ Сергій Томіленко закликав профспілки не узгоджувати проект наказу Мінінфраструктури про послаблення держрегулювання тарифів, а «Укрпошту» — відреагувати на дані гарячої лінії. Очільник Спілки вчергове закликав створити спільну комісію з представників зацікавлених сторін для вивчення шляхів виходу із ситуації.

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