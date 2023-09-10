Відповідь генерального директора АТ «Укрпошта» І.Смілянського на звернення депутатів Кутської селищної ради

6 липня цього року на 26-й сесії Кутської селищної ради депутати ухвалили «Звернення щодо роботи національного оператора поштового зв’язку АТ «Укрпошта» на території Кутської територіальної громади». Його текст надіслали Прем’єр-міністру України Д.Шмигалю та генеральному директору АТ «Укрпошта» І.Смілянському. Нещодавно отримали відповідь. Публікуємо обидва тексти.

Прем’єр-міністру України Генеральному директору АТ «Укрпошта»

Звернення депутатів Кутської селищної ради Косівського району щодо роботи національного оператора поштового зв’язку АТ «Укрпошта» на території Кутської територіальної громади.

Починаючи з липня 2023 року, в ряді населених пунктів Кутської селищної територіальної громади через фактичне скорочення штату працівників обмежують роботу листонош, і є ризик закриття відділення національного оператора поштового зв’язку АТ «Укрпошта».

Доводимо до Вашого відома, що мова йде про роботу відділень в сільських населених пунктах, яким надано статус гірських. Тисячі клієнтів Укрпошти проживають у важкодоступній гірській місцевості, від їхніх будинків до центральної дороги може бути більше 10-ти кілометрів та кілька годин пішого ходу; жоден вид транспорту не може доїхати до них додому. Ні пересувні відділення, ні обслуговування через банківські рахунки не зможе замінити доставку соціальних виплат і поштової кореспонденції працівниками національного поштового оператора.

Зазначена проблема викликає велику соціальну напругу та загрожує порушенням прав людини з питань соціального захисту, порушенням прав споживачів у зв’язку з ненаданням передплачених послуг.

Звертаємо увагу на критичну важливість адресної доставки пенсій і соцвиплат для людей з інвалідністю, особливо — і групи; людей, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду; осіб, які досягни 80-річного віку, одержувачів державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію та допомоги на догляд.

Повідомляємо, що в селищі Кутах, яке від грудня 2020 року стало центром новоутвореної Кутської територіальної громади, два роки тому закрили обидва єдині банківські відділення — ПриватБанку, а перед цим — Ощадбанку. А тому надія тільки на Укрпошту, яка завжди допомагала вирішувати фінансові та інші питання людям пенсійного віку та представникам соціально незахищених категорій. Всього населення Кутської територіальної громади — понад 16 тисяч осіб. У 2022 році наша громада прийняла понад 4000 внутрішньо-переміщених осіб.

Ми глибоко стурбовані ситуацією, що загрожує погіршенням матеріального становища людей, які і без того перебувають за межею бідності. Вважаємо, що в час війни недопустимо економити кошти на малозабезпечених верствах населення, серед яких і працівники Укрпошти, тому категорично виступаємо проти скорочень листонош, яке призведе до закриття відділень АТ «Укрпошта» — обслуговувати декілька тисяч людей один працівник відділення фізично не зможе.

Наголошуємо на тому, що це звернення не є втручанням у діяльність акціонерного товариства — ми звертаємось із приводу захисту законних інтересів жителів нашої громади.

Ми, депутати Кутської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області, вже зверталися до Вас з приводу вищезазначених проблемних питань в 2021 році, тому заради уникнення соціальної напруги, повторно вимагаємо залишити можливість отримання вдома пенсій та інших виплат жителями гірських населених пунктів через працівників АТ «Укрпошта». Вважаємо, що соціальна функція Укрпошти є не менш важливою, ніж її рентабельність.

Прийнято на XXVI сесії Кутської селищної ради (рішення №17-26/2023 від 6.07.2023р.).

Щодо роботи відділень поштового зв’язку Кутської територіальної громади

Шановний Дмитре Михайловичу!

Акціонерне товариство «Укрпошта», далі — Укрпошта, розглянувши Ваше звернення, повідомляє наступне.

Укрпошта, як призначений оператор поштового зв’язку, здійснює свою господарську діяльність виключно в межах діючого законодавства України та ставить за мету надавати послуги поштового зв’язку, доставки періодичних друкованих видань, виплати та доставки пенсій і соціальних виплат на всій території країни, включаючи малонаселені та віддалені села та хутори.

Зазначаємо, що Укрпошта не є державним підприємством, не утримується за рахунок бюджетних коштів, а джерелом її фінансування є власний капітал та кошти, отримані від здійснення господарської діяльності. Тому плани та завдання направлені на підвищення рівня ефективності та зменшення витрат, одне з яких — визначена кількість відділень поштового зв’язку (далі — ВПЗ) і працівників, в такому обсязі, щоб мати можливість покривати витрати та забезпечувати рентабельну діяльність товариства.

В Україні налічується біля 28 тисяч населених пунктів, абсолютна більшість з них — невеличкі міста і села з низькою густотою населення. Останні декілька років Укрпошта проводить реформу 100% цифровізації всієї країни з метою надати можливість кожному жителю, незалежно від того, живе він в мегаполісі чи маленькому селі, отримувати сучасні поштові, логістичні та фінансові послуги.

Населені пункти в країні дуже різні. В якомусь проживає декілька тисяч людей, в якомусь — дві сотні. Десь переважна кількість — пенсіонери і більший попит на традиційні послуги виплат і передплати, десь — більше клієнтів, які замовляють товари з інтернет-магазинів і їх цікавить виключно логістика.

Все це впливає на визначення формату поштового відділення (стаціонарне чи пересувне), кількість працівників, графік роботи і час обслуговування, пріоритетність інвестицій в ремонти тощо…

…Звісно, є населені пункти з нестандартним географічним розміщенням: — гірські регіони з віддаленими хуторами чи міста з довгою протяжністю районів. Такі випадки розглядаються ретельніше, прораховуються маршрути, переглядаються підходи.

Останні два місяці в компанії тестували електробайки, які би змогли полегшити роботу листонош там, де це найбільш необхідно. Після успішного тестування у різних регіонах планується подальше масштабування проекту.

Попри все, Укрпошта також продовжує активно оснащувати ВПЗ роз терміналами, збільшувати кількість робочих вікон, де зростають обсяги, відкривати нові відділення та проводити ремонт в діючих.

Ключовим у визначенні кількості штатних працівників (операторів чи листонош) у кожному ВПЗ населеного пункту є обсяги роботи та попит наданих поспуг клієнтам. Пріоритетним для Укрпошти також є можливість працівникам працювати на повну робочу ставку та отримувати гідну заробітну оплату.

Враховуючи вищезазначене, сьогодні населені пункти Кутської територіальної громади, а саме: селище Кути та село Старі Кути обслуговує стаціонарне ВПЗ №78665 Кути. Послуги поштового зв’язку населенню надають з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00, у суботу — з 9:00 до 13:00 начальник ВПЗ, заступник начальника ВПЗ, троє операторів та двоє листонош. При цьому, послуги поштового зв’язку мешканцям зазначених населених пунктів надають у повному обсязі.

Населений пункт с. Великий Рожин обслуговує стаціонарне ВПЗ №78654 Великий Рожин. Послуги поштового зв’язку населенню надає з вівторка по п’ятницю, з 14:00 до 18:00, у суботу — з 9:00 до 13:00 начальник ВПЗ з розширеним колом обов’язків листоноші. При цьому, послуги доставки пенсії, поштових відправлень і періодичних видань мешканцям населеного пункту надають у повному обсязі, оскільки функції начальника відділення з розширеним колом обов’язків листоноші передбачають роботу в стаціонарному ВПЗ згідно із зазначеним графіком роботи, а після зазначених годин роботи відділення — обслуговування мешканців на доставних дільницях. Тепер начальник ВПЗ працює на повне завантаження, що дозволяє збільшити його оппату праці.

Населений пункт с. Слобідка входить в зону обслуговування стаціонарного ВПЗ №78660 Кобаки. Послуги поштового зв’язку населенню надають з вівторка по п’ятницю, 8:00 до 13:30 (обідня перерва 11:30 — 12:00), у суботу — з 9:00 до 13:00 начальник ВПЗ з розширеним колом обов’язків листоноші та листоноша. При цьому, послуги поштового зв’язку мешканцям с. Слобідка надають у повному обсязі.

Населений пункт с. Розтоки обспуговує стаціонарне ВПЗ №78656 Розтоки. Послуги поштового зв’язку населенню надають з вівторка по п’ятницю, з 9:00 до 13:00, у суботу — з 9:00 до 13:00 начальник ВПЗ з розширеним колом обов’язків листоноші та листоноша. При цьому, послуги поштового зв’язку мешканцям с. Розтоки надають у повному обсязі.

Населені пункти — с. Тюдів та с. Малий Рожин — обслуговує стаціонарне ВПЗ №78653 Тюдів. Послуги поштового зв’язку населенню надають з вівторка по п’ятницю, з 8:00 до 18:00 (обідня перерва 12:00–13:00), у суботу — з 9:00 до 13:00 начальник ВПЗ та листоноша. При цьому, послуги поштового зв’язку мешканцям зазначених населених пунктів надають у повному обсязі.

Укрпошта постійно відстежує та аналізує результати кожного відділення, і відповідно, — навантаження працівників. Покращення цих показників не тільки позитивно впливає на розмір премії людини, айв перспективі — дасть можливість розширення штату, якщо буде така потреба.

Зазначаємо, що Укрпошта тісно співпрацює з органами місцевої влади, що дає змогу впроваджувати нові проекти, спрямовані на підвищення рівня ефективності праці Укрпошти та надання послуг поштового зв’язку у всіх регіонах країни…

З повагою — генеральний директор Ігор Смілянський.

«Гуцульський край», №36, 8.09.2023 р.

Від редакції: текст відповіді публікуємо з незначними скороченнями, що не впливають на її зміст.

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