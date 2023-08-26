Національна спілка журналістів підтримує регіональні медіа

Минулого тижня Прикарпаття відвідав поважний гість — Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Він провів ряд важливих зустрічей з колегами в Івано-Франківську, Коломиї та Верховині. Завітав і в редакцію районної газети «Гуцульський край». Під час поїздки його супроводжувала відповідальна секретарка Івано-Франківської обласної спілки журналістів НСЖУ, керівниця обласного Центру журналістської солідарності Вікторія Плахта.

— Від початку повномасштабного російського вторгнення Національна спілка журналістів України намагається максимально підтримувати колег, що працюють у місцевих газетах, і шукає для них можливості підтримки з боку міжнародних фінансових донорів, — наголосив Сергій Томіленко. — Це важливо з огляду розвитку українського інформаційного простору, адже саме місцеві видання, як правило, мають серед людей найбільшу довіру.

Сергій Томіленко інформував про підтримку, яку надає НСЖУ редакціям на прифронтових і деокупованих територіях, про дієву мережу Центрів журналістської солідарності, які стали надійним плечем для колег-переселенців, показав газети, які виходять у світ завдяки допомозі НСЖУ.

Редакторка «Гуцульського краю» Аліса Мудрицька розповіла Голові НСЖУ про успіхи та проблеми єдиного на Косівщині постійно діючого періодичного друкованого видання. Особливу увагу приділила масовому звільненню листонош, що призвело до різкого зменшення тиражу не тільки «Гуцульського краю», а й усіх українських газет.

Редакторка наголосила: «Якщо політика Укрпошти та байдужість держави щодо регіональних медіа продовжуватимуться, це може призвести до зникнення місцевої друкованої періодики в усій Україні».

Редакторка подякувала Національній спілці журналістів України та її очільнику Сергієві Томіленку за державницьку позицію і дієву підтримку регіональної преси.

Голова НСЖУ вручив Алісі Мудрицькій почесну грамоту НСЖУ за вагомий внесок у розвиток української журналістики, активну участь у житті Івано-Франківської обласної спілки журналістів.

«Гуцульський край», №34, 25.08.2023 року

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