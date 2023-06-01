Де дітям ліпше: в селі чи місті?

У той час, як багато батьків залишають велике місто, щоб виховувати своїх дітей у спокійній сільській місцевості, інші вважають за краще тримати сім’ю у більш галасливому міському середовищі.

Міські та сільські умови завжди відрізнятимуться, але є деякі загальні характеристики, актуальні для кожного регіону.

Освіта та дозвілля

Школи в містах, як правило, мають ліпшу якість і пропонують різноманітні заходи. Навіть, якщо певні спортивні або мистецькі курси навчальний заклад не пропонує, їх можна знайти в іншому куточку міста.

Міські діти мають більше можливостей відвідувати кінотеатри, театри, ігрові кімнати, спортивні змагання.

Діти, які ростуть у селі, мають більше свободи поза домом, не турбуючись про безпеку, тоді як у місті діти комунікують між собою, перебуваючи вдома — за допомогою смартфонів і комп’ютерів.

У селах немає багато розваг, проте у світі дитини ключову роль відіграють допитливість,’ дослідницька діяльність, активність, які спонукають вивчати все навкруги за допомогою власних спостережень.

Інформаційна доступність

Сучасні технології для дітей у містах доступніші, там легше здобути потрібну інформацію. Цілком імовірно, що згодом міські діти легше впишуться в стандарти сучасного життя, тому що знання і вправність у технологічних питаннях — перший крок до успіху.

Навколишнє середовище

Повітря. В селі немає заводів і великої кількості транспорту, тому повітря менш загазоване. Дихати набагато краще. Часто можна побачити, що діти у селах здоровіші та менш сприйнятливі до хвороб, завдяки чистому довкіллю і відсутності джерел’ забруднення.

Тиша. Село стане справжнім раєм для тих, хто любить проводити свій час тихо і спокійно, без шуму автомобілів і голосних сусідів. Натомість у містах життя вирує, а віднайти тишу та спокій можна лише у скверах і парках.

Марина Тонюк,

студентка II курсу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, спеціальність «Журналістика».

«Гуцульський край», №21, 26.05.2023 року

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