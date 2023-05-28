Вища та фахова передвища освіта на Прикарпатті

За наявними адміністративними даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, в області функціонують 24 самостійні заклади вищої та фахової передвищої освіти, в яких протягом 2022/23 навчального року навчалися 49,8 тис. студентів.

Загальна кількість студентів у порівнянні з попереднім навчальним роком збільшилася на 10 тис. осіб (або на 25,1%). Серед студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти традиційно переважає частка осіб жіночої статі (52,5%).

На контрактній основі навчаються 27,4 тис. студентів або 55,1% загальної кількості студентів області, за рахунок бюджетних коштів — 22,4 тис. студентів (44,9%). Денній формі навчання віддали перевагу 40,4 тис. студентів (81,1% їх загальної кількості).

Поєднують роботу із навчанням 9,4 тис. студентів (18,9%). На початок 2022/23 навчального року у закладах вищої та фахової передвищої освіти навчались 1,4 тис. студентів-іноземців. Порівняно з 2021/22 навчальним роком кількість студентів-іноземців зменшилась на 0,6 тис. осіб (або на 30%).

На початковий цикл навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти у минулому році зарахували 13,6 тис. осіб; випустили — 12,6 тис. фахівців, з яких 57,2% — жінки. За освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 43,8% складали бакалаври, 30,4% — молодші спеціалісти, 20,7% — магістри, 5,1% — фахові молодші бакалаври.

За повідомленням Головного управління статистики в Івано-Франківській області.

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