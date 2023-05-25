Легалізація заробітної плати — основа стабільного майбутнього

Повага до себе починається з шанування законів своєї держави.

На даний час виплата заробітної плати в «конверті» та нелегальна робота стали, на жаль, нормою життя, однією зі складових тіньової економіки. Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості, не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів, і перш за все — це втрата страхового стажу для призначення пенсії.

У разі використання роботодавцями праці неоформлених працівників, несвоєчасної та не у повному обсязі виплати заробітної плати, недодержання мінімальних соціальних гарантій громадян, діюче законодавство передбачає значну фінансову відповідальність за порушення трудового законодавства (ст. 265 Кодексу законів про працю України).

Зокрема, у випадку фактичного допуску працівника до роботи без оформпення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві; виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного соціального внеску та податків, управління Держпраці застосовує штраф у 10-кратному розмірі мінімапьної заробітної плати (з 1-го жовтня 2022 року — 57000 грн.), установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення.

Таким чином, офіційне оформпення працевлаштування є, в першу чергу, гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового процесу. Для роботодавця — це і позитивний імідж і репутація надійного партнера.

За нинішніх реалій, коли на ринку праці відчутний дефіцит віпьних робочих місць, громадяни часто погоджуються на будь-яку пропозицію роботи, зокрема, — і нелегальної.

Погоджуючись на виплату «чорної» зарплати, ви погоджуєтесь на ризики. Працівник, який отримує зарплатню в «конверті», — повністю беззахисний перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне, і доти, поки вважає за потрібне; не отримаєте відпускних; не отримаєте в повному обсязі оппату листка непрацездатності; повністю позбавпяєтесь соціальних гарантій, пов’язаних зі скороченням штату, навчанням, народженням дитини.

Працівник не має жодних доказів дня підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та страхового стажу. Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що їхня згода отримувати зарплату «в конвертах» позбавляє їх соціального захисту. Адже пенсію матимете тіпьки з офіційно нарахованої суми заробітної плати, і неприємність нинішньої ситуації ви відчуєте біпьш гостро ближче до старості.

Розмір пенсії є похідною від розміру легально нарахованої заробітної плати та тривалості страхового стажу. Заробітна плата — це складова, яка прямо пропорційно впливає на розмір майбутньої пенсії.

Працюючим громадянам, а також тим, яких запрошують на роботу, необхідно навчитися вести діалог з роботодавцем про умови та оппату праці. Тіпьки офіційно оформпений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.

Відділ промоції, зв’язків та економічного розвитку Косівської міської ради.

Коментарі