Провели круглий стіл

Минулого тижня у Косівській державній податковій інспекції ГУ ДПС в Івано-Франківській області зібралися учасники круглого столу, проведення якого ініціювала начальниця ДПІ Оксана Мельниченко.

Учасники заходу — начальниця відділу обслуговування громадян №9 сервісного центру управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Галина Девда, керівники центрів надання адміністративних послуг Косівської, Яблунівської, Космацької, Рожнівської територіальних громад і представниця Косівського відділу Державної міграційної служби Юлія Козарук.

Головну увагу присутні зосередили на ефективній взаємодії за основними напрямками роботи з метою надання якісних адміністративних послуг, поліпшення обслуговування громадян. Детально обговорили порядок отримання громадянами реєстраційних номерів облікової картки платника податків (ідентифікаційних кодів), які видають виключно за наявності витягу з реєстру територіальної громади.

Найбільш поширеними, на думку присутніх, є запити відвідувачів на інформаційні послуги та консультації у межах компетенції органів державної влади та новостворених центрів територіальних громад.

Начальниця Косівської ДПІ Оксана Мельниченко розповіла учасникам про зміни в податковому законодавстві.

Очільниця відділу обслуговування громадян №9 сервісного центру управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Івано-Франківській області Галина Девда проінформувала про порядок призначення пенсій, перерахунок пенсій, перехід на інший вид пенсії, призначення страхових виплат, подачі анкети на виготовлення електронного пенсійного посвідчення і паперового пенсійного посвідчення, призначення субсидій і пільг.

Представниця Косівського відділу Державної міграційної служби Юлія Козарук повідомила керівників центрів надання адміністративних послуг територіальних громад про актуалізацію даних із занесенням до Єдиної бази даних, а саме: порядок реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання.

Оксана Мельниченко на завершення круглого столу звернула увагу присутніх на те, що адміністративні послуги є провідним засобом реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади. На даний час громадськість адаптовується до електронного спілкування з органами влади (додаток «Дія», електронний кабінет платника), є можливість отримати всю необхідну інформацію, довідки, витяги, консультації, подати звітність до податкових органів без особистих візитів.

Крім того, створені центри обслуговування з метою забезпечення зручних і доступних умов для отримання послуг і сервісів громадянами, поліпшення іміджу служб, підвищення ефективності та оптимізації умов роботи. Всі учасники круглого столу підкреслили необхідність таких зустрічей, індивідуальний підхід до кожного питання та узгодженість дій при наданні послуг.

Ігор Сусак

«Гуцульський край», №20, 19.05.2023 року

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