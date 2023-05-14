Щоб Косів був чистим і красивим

Минулої суботи учасники екологічної толоки прибирали берег Рибниці в місті Косові поблизу підвісної кладки. У відпочинковій зоні назбирали багато 60-літрових поліетиленових мішків різного сміття. Таку ж акцію тут проводили і восени, очистили територію, як мовиться, на совість, але сміття там з’являється знову і знову.

Проблема засміченості прибережних зон і громадських місць Косова для нас не нова і не виникає сама по собі. її створюють люди.

— Якщо поблизу немає сміттєвого ящика чи встановленої урни, то це не привід кидати в траву обгортку від цукерки чи від морозива, спорожнілу пластикову пляшку та щось інше, що є зайвим у сумці чи кишені, — каже волонтерка екологічного проекту «Чисто Косів» Ольга Рябушенко.

До речі, Ольга не є корінною косівчанкою. Приїхала до нас з Одеси. Війна, яку розв’язала росія проти України, привела її у наше місто.

Ольга каже, що віддавна мріяла жити в горах. Косів припав одеситці до душі відразу. Вона стала докладати зусиль зі своїми друзями та знайомими, щоб зробити місто ще привабливішим, красивішим. І за це вона так щиро вболіває, що дівчину навіть важко називати переселенкою.

Учасники групи «Чисто Косів» згуртувалися у соціальній мережі. Толоки з прибирання проводять ще з липня минулого року, зазвичай, по четвергах чи суботах. Перед Великоднем прибрали пляж біля Банського мосту (це біля «Продмаркету»).

«Ми хочемо, щоб ті, хто туди приходить, в чистоті купалися й відпочивали. А на міському стадіоні було найгірше. Під трибунами лежали пляшки від пива, енергетиків. Підбирали все, десь сорок мішків наповнили», — розповідає косівчанка Людмила, котра вже вп’яте на такій толоці.

Ентузіасти прибирання збираються на толоки за повідомленням у соціальній мережі, де вказують місце і час проведення. Особисто ніхто нікого не запрошує.

Молоді люди приходять зі своїми рукавичками і пакетами. Працюють кілька годин, залежно від забруднення місцевості. Лазять по берегах річки, навколішки визбирують сміття у заростях. І беруться за цю роботу сумлінно, не шкодуючи часу, без очікувань визнання і похвали за свою працю.

Так було і минулої суботи. О другій годині дня волонтери зустрілися на підвісній кладці, визначили завдання і взялися до роботи.

Моя співрозмовниця Настя прийшла зі Старого Косова, аж з Качурової вулиці, бо теж мріє зробити Косів чистим. Наголошує, що дуже важливо, аби люди оплачували за вивезення сміття від своїх обійсть, з вулиці, на якій мешкають, тоді й не доведеться відносити подалі від хати свій побутовий непотріб.

— Тепер біля кладки менше сміття, на пляжі теж чисто. Я це роблю для свого задоволення, мої однодумці — теж, — каже Ольга Рябушенко.

У толоках, які проводять учасники групи «Чисто Косів», беруть участь і місцеві жителі, і внутрішньо переміщені особи. Ентузіасти хочуть надихнути людей на дотримання екологічної культури, навчити не викидати сміття де завгодно. Від цього Косів стане привабливішим і красивішим.

Отож, маємо усвідомити незаперечну істину: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.

Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №19 від 12.05.2023 року

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