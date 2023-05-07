Ліпше купити, ніж красти

Збереження навколишнього природнього середовища має велике значення, його захисту присвятили окремий розділ Кримінального кодексу України.

Одними з найпоширеніших на Прикарпатті кримінальних правопорушень в сфері екології є незаконна рубка дерев. Незаконна порубка або навіть незаконне перевезення, зберігання, збут такої деревини без передбаченого законом дозволу можуть тягнуть за собою кримінальну відповідальність за ст.246 КК України, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду. Правопорушникові загрожує покарання у вигляді штрафу від 17000 тисяч гривень або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Якщо особа вчинила такі дії повторно або за попередньою змовою з групою осіб, то такі дії вже будуть карати обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін. Окреме покарання передбачене за незаконну порубку дерев на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду. За такі дії винну особу можуть позбавити волі на строк до семи років.

Тільки упродовж чотирьох місяців 2023 року розпочато 20 кримінальних проваджень вказаної категорії. Косівська окружна прокуратура скерувала до суду 12 обвинувальних актів. Встановлено, що сума збитків, завданих природі, складає 2377000 грн. У суді розглянули чотири кримінальних провадження стосовно чотирьох осіб.

Необхідно зазначити, що, крім встановленої законом кримінальної відповідальності (передбаченої ст.246 КК України), правопорушник у повному обсязі відшкодовує завдані екології збитки. На всю вищезазначену суму — понад 2370000 грн. до суду скерували цивільні позови.

Отже, значно вигідніше придбати лісоматеріали у законний спосіб, аніж незаконно рубати деревину.

Анатолій Лукашенко,

заступник керівника Косівської окружної прокуратури.

«Гуцульський край», №18, 5.05.2023 року

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