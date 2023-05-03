Чи можна ходити в храм без хустки?

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній недавно написав на своїй сторінці у Фейсбуку: «Усіх — і чоловіків, і жінок — ми раді бачити у наших храмах завжди. І чи будуть то жінки з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи в штани, заміжні чи розлучені, з дітьми чи без, в будь-який день календаря — храми Православної Церкви України завжди відкриті для наших вірянок у їхніх духовних потребах».

Утім, у деяких храмах жінкам досі роблять зауваження, якщо ті не покривають голову.

Представник пресслужби Православної Церкви України, протоієрей Михайло Омельян пояснив «УП. Життя», чи обов’язково носити хустку в храмі?

«Для Православної Церкви України важливою є кожна людина, яка приходить до Господа. Варто зазначити, що хустка на голові жінки не є основною ознакою побожності. Тож ми не повинні зустрічати людину за її зовнішнім виглядом, сварити чи осуджувати за це, особливо, якщо вона — вперше у храмі.

Варто прийняти її з увагою і християнською любов’ю. Бо важливо не те, чи в хустці чи без неї жінка йде до храму, а важливо — з якими намірами, думками та настроєм. Якщо ти будеш дивитися в душу людини, на її серце та на виклик, з яким прийшла людина до храму, то в тебе не буде часу дивитися на одяг, в якому людина прийшла», — каже протоієрей.

У ПЦУ наголошують: якщо жінка заздалегідь не планувала відвідати храм і не взяла з собою хустку, але хоче зайти помолитися, то не потрібно відмовлятися від цього через непокриту голову.

«Отримавши духовну незалежність, ми звільняємось від пут забобонів, міфів чи надуманих заборон, які нав’язувались протягом десятиліть, щоби відштовхнути людей від Церкви, встановити додаткові бар’єри, напустити страху і посіяти відчуття “негідності”», — написав Митрополит Епіфаній.

Церква негативно ставиться до цькування жінок за непокриту голову у храмі.

«Храм — це простір для прояву християнської любові, а не для цькувань. Причиною подібного роду цькувань є нібито “всезнання” як себе поводити в храмі, а насправді — гординя і відсутність богословської освіти. Тож пам’ятаймо настанови Спасителя: “І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм” (Лк. 6: 31)», — пояснив Михайло Омельян.

Українська правда. Життя.

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