Гранти на створення або розвиток Власного бізнесу

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 року № 286 затвердила порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей.

Гранти надають для покриття витрат на провадження господарської діяльності за такими напрямами:

придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (які будуть використовувати в комерційних та виробничих цілях), необхідних для провадження господарської діяльності, що не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього АТ «Ощадбанк» відповідно до договору застави);

закупівля ліцензійного програмного забезпечення (такі витрати повинні становити сумарно не більше 50 відсотків розміру гранту);

закупівля свійських тварин, птиці та бджіл, молодняка тварин і птиці, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів і послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні становити сумарно не більше 70 відсотків розміру гранту);

послуги з маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більше 10-ти відсотків розміру гранту);

плата за оренду нежитлового приміщення (такі витрати повинні становити не більше 25-ти відсотків розміру гранту);

плата за оренду обладнання (такі витрати повинні становити не більше 30-ти відсотків розміру гранту);

придбання на умовах лізингу обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (такі витрати повинні становити не більше 50-ти відсотків загального розміру гранту);

використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

Ознайомитись з текстом Порядку можна на урядовому веб-порталі.

Подати заяву на грант для ветеранів та членів їхніх сімей можна у Дії.

Івано-Франківський обласний центр зайнятості.

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