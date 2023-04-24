Тепер конфузів не буде

У середині так званих нульових років у Косівську центральну районну лікарню завітали з благодійною допомогою представники Червоного Хреста Німеччини.

Під час екскурсії лікарнею, яку їм влаштувала адміністрація, гості звернули увагу на одяг медичного персоналу — халати та костюми різних фасонів і кольорів. Педантичних німців це неабияк вразило, і вони поцікавилися, що означає такий різнобій: статус працівників чи їхню приналежність до конкретного відділу?

Керівництво лікарні знало, що це означає, але не сказало. Часи були фінансово тяжкі, централізованого постачання чи закупівель спеціального одягу не здійснювали, тому кожен носив те, що зміг знайти на секонд хенді місцевого базару. Вже не пам’ятаю, як викручувався із цієї ситуації тодішній головний лікар, але йому вдалося «зберегти лице» колег — правди німці не дізналися.

Тепер конфузів і різнобою не буде.

Дирекція КНП «Косівська ЦРЛ» повідомила, що отримала гуманітарну допомогу у вигляді медичних костюмів для працівників. її надала благодійна організація «БФ НАГД «ЗДОРОВІ».

А. Мудрицька.

«Гуцульський край», №16, 21.04.2023 року

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