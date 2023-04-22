Перемоги присвячуємо захисникам

Вихованці Кутської дитячої художньої школи імені Івана Брошкевича присвячують свої творчі перемоги всім захисникам і захисницям України.

Нещодавно наші учні брали участь у XIII Всеукраїнському конкурсі з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Вижницька палітра 2023» та V районному конкурсі «Витинанки 2023». їх проводив Вижницький фаховий коледж мистецтв і дизайну імені Василя Шкрібляка.

У конкурсі «Вижницька палітра 2023» взяли участь понад 500 робіт юних талантів з усіх куточків України. Учні Кутської художньої школи у категорії «живопис» (різні номінації) здобули: II місця — Євгенія Гасяк, 12 р. викл. — М.І.Михайлишин і Марта Яким’юк, 12 р., викл. — Н.Ю.Сащук; III місця — Андрій Никифорчин, 11 р., викл. — Т.Л.Березюк, Назарій Стефурак, 12 р., викл. — В.М.Прокоп’юк та Ангеліна Данищук, 10 р., викл. — Н.Ю.Сащук.

Вітаємо також учасників і переможців V районного конкурсу «Витинанки 2023». Усі вони — вихованці викладачки Марії Гончарової. Дипломи / ступеня отримали: Ксенія Матійчук, 10 р. та Ангеліна Лазорик, 11 р.; II ступеня — Любов Березюк, 12 р. і Єва Гончарова, 12 р.; III ступеня — Олександра Онисим’юк, 10 р. і Софія Павлюк, 10 р.

Бажаємо всім творчого натхнення, невичерпних ідей і сил, нових здобутків і перемог!

Марія Михайлишин,

директорка Кутської дитячої художньої школи їм. І.Брошкевича.

«Гуцульський край», №15, 14.04.2023 року

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