Жіночий форум «Якщо не зараз, то коли…»

7 квітня, на Благовіщення, у Косові відбувся благодійний жіночий форум «Якщо не зараз, то коли…», що зібрав жінок-підприємиць, які в умовах війни працюють, волонтерять, допомагають наблизити перемогу і навіть відкривають бізнес.

«У фокусі уваги жінок-підприємиць Гуцульщини були питання економічного потенціалу краю: підтримка малого та середнього бізнесу, створення сприятливого інвестиційного клімату, — розповідає ініціаторка заходу, депутатка обласної ради Оксана Мельниченко. — Рада, що ці теми знайшли підтримку з боку депутаток обласної ради та голови військової адміністрації області Світлани Онищук. Приємно, що депутатки обласної ради Мирослава Корнелюк, Ярослава Гоголь і Марія Рудик приїхали у Косів і взяли участь у форумі».

Ключовими питаннями форуму були особливості діяльності та підтримка бізнесу в умовах воєнного часу. Говорили про підготовку в громадах якісних інвестиційних пропозицій, допомогу бізнесу в оформленні грантових заявок; формування бази інвестиційних проектів відповідно до потреб конкретної територіальної громади; питання кредитування малих підприємств; державну підтримку підприємництва; допомогу в створенні інклюзивних робочих місць.

«Бізнес сьогодні стає дедалі більш соціально орієнтованим, — підкреслює Оксана Мельниченко. — І, безумовно, питання благодійності, допомога тим, хто цього потребує, мають важливу об’єднуючу роль».

Відкриття форуму відбулося під музичний супровід і неповторний спів ансамблю бандуристок «Сонячна струна». Учасниць дійства привітав і благословив на плідну розмову Косівський отець-декан Православної церкви України Іван Близнюк. Присутні вшанували пам’ять загиблих на війні героїв і героїнь хвилиною мовчання.

Ініціаторка форуму Оксана Мельниченко розповіла про мету зустрічі, накреслила основні теми для обговорення, задала діловий, доброзичливий і щирий тон спілкування.

Успіх — через страх

Оптимістичний мотиваційний заряд дійству додала його ведуча Христина Викалюк — підприємиця, засновниця та ідеологиня бренду жіночих сорочок, ведуча авторських весільних церемоній, Місіс Україна «Відкритий світ 2020», Ms. Global International 2021. Пані Христина поділилася власною історією великого страху, спричиненого важкою недугою. Розповіла, як вона їх (страх і хворобу) подолала, як знайшла у собі сили жити, досягла успіху, створила сім’ю, стала щасливою матір’ю трьох дітей.

Оксана Мельниченко провела символічні паралелі між історією пані Христини і нинішніми відчуттями всіх українських жінок, які вже тривалий період відчувають страх. «Війна і спричинені нею страждання торкнулися кожної родини. Та тільки подолавши цей страх, зможемо вистояти і перемогти, збудувати сильну та успішну державу», — переконана пані Оксана.

Учасниці форуму ділилися власним життєвим і підприємницьким досвідом, розповідали неймовірно цікаві та зворушливі історії. До сліз розчулила усіх присутніх розповідь Любові Василів — вдови загиблого захисника України, представниці ГО «Єдина родина Прикарпаття».

Учасницям форуму демонстрували також відео та фото про наших відважних захисниць — Андріану Сусак з Косівщини та Оксану Рубаняк з Верховинщини. Обидві брали участь у боях на сході України, обидві отримали важкі поранення і потребують тривалої реабілітації.

Підприємиця Христина Ткачук презентувала крафтову сироварню, що успішно діє у віддаленому селі Шепоті. Дизайнерка одягу Вікторія Белей розповіла про свою творчу діяльність і майбутню колекцію.

Директорка Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Галина Юрчишин інформувала про діяльність знаного в Україні та світі мистецького навчального закладу. В рамках форуму інститут представив колекцію одягу (курсові та дипломні роботи студентів).

Знаменита писанкарка з Косова Віра Борис розповіла про те, як творить великодні мініатюри, про важливий сакральний зміст української писанки.

В рамках благодійного жіночого форуму провели акцію «Придбай писанку — допоможи захисницям». Зібрані кошти передадуть на лікування наших героїчних землячок-воїнів: Андріани Сусак та Оксани Рубаняк.

Жінки — це неймовірна сила

«Кожна історія, яку ми почули того дня, — неповторна, надихає, — зауважила учасниця форуму, фотографиня Світлана Слюсар. — Наверталися сльози на очі, було почуття неймовірної гордості за цих людей. Серед них: реабілітологи, волонтери, власники магазинів, перукарень, приватних дитячих садочків, пекарень, а також блогери, дизайнери, ведучі, готельєри.

Надихнула історія створення сироварні у Шепоті — дівчина під час війни організувала бізнес для всього села. Серед присутніх були і ті, хто приїхав з окупованих міст, які вивезли свої підприємства на Косівщину. Кожна історія зворушувала, нікого не залишила байдужим. Виступ отця Івана Близнюка вразив: він розповів, скільки автомобілів було закуплено на потреби війни, скільки тонн продуктів відправили у зону бойових дій. Це все зробили громада та підприємці Косівщини».

Реабілітолог з Косова Ольга Волощук поділилася досвідом індивідуальної та копіткої роботи з дітьми, що потребують особливої уваги.

Цікавими були думки на теми бізнесу і благодійності, озвучені власницею готельно-ресторанного комплексу Іриною Якимів.

Керівниця ГО «Центр ділових жінок Косівщини», керівниця МАП Лідія Ярич теж розповіла про свій бізнес і громадську діяльність.

«Жінки — це неймовірна сила, підтримка, енергія, натхнення і море ідей. На благодійному жіночому форумі у Косові ми говорили про соціально-орієнтований бізнес, про благодійність, про підтримку економіки, про життя під час війни, ділились реальними історіями, досвідом, болем, успіхами, натхненням. Ми плакали, сміялись і не хотіли розходитись. Я зрозуміла, як важливо, щоб кожна з нас була почута. Дякую Оксані Мельниченко за ініціативу та організацію форуму, за благодійну акцію, кошти від якої спрямують на реабілітацію наших землячок-військових», — поділилася враженнями дизайнерка одягу Вікторія Белей.

Активний організатор благодійного форуму Діана Цуприк додала: «Цей нелегкий рік показав нам, що найбільша сила — в єдності. І поки наші захисники та захисниці щодня обороняють країну та свободу на фронті, ми маємо створювати міцний тил. І ось це відчуття міцного тилу не покидало мене весь час на благодійному жіночому форумі. Складні часи загартовують і навчають. Словами неможливо передати й половини емоцій, які відчувала кожна з нас того дня. Не маємо права зупинятись. Треба діяти, розвиватись».

«Об’єднавшись, ми розпочали чудовий проект, — підсумовує ініціаторка форуму, депутатка обласної ради Оксана Мельниченко. — Хочу подякувати кожній учасниці форуму за неймовірну атмосферу відкритості, особливо тим, хто долучився не лише як учасник, а й сприяв організації першого благодійного жіночого форуму на Косівщині. Енергія успішних, сильних духом жінок, які щодня працюють задля майбутнього дітей, України та перемоги — неймовірна! Важливо підтримати прагнення жінок розвивати власний бізнес, сприяти , розвитку жіночого підприємництва. Кожна представниця прекрасної статі своїм особистим прикладом довела, що це реально — успішно поєднувати роль матері, дружини та професіонала своєї справи», — каже Оксана Мельниченко.

Підготувала А. Мудрицька.

«Гуцульський край», №15, 14.04.2023 року

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