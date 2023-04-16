Христос Воскрес!

Цими по-справжньому переможними словами християни вітають одні одних зі Світлим Христовим Воскресінням, Пасхою Господньою.

Цьогоріч наше сприйняття свята Воскресіння Христового залежить від подій, які відбуваються у країні, від війни, яка захопила кожну домівку та родину. Сьогодні здається, що кожного дня ми проживаємо Страсну П’ятницю. Тому зараз, як ніколи, потребуємо вістки про те, що Христос, подолавши смерть і сили пекельні, Воскрес із мертвих.

Ці слова є найбільшим свідченням перемоги життя над смертю, світла — над темрявою. І навіть у цю мить ми є свідками та учасниками цього протистояння. Цей день — свідчення любові та милосердя Бога до нас, день, коли Він дарує нам нове життя через Воскресіння Свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа.

Ми пам’ятаємо про те, що не кошик і його вміст має значення, а вміст любові і розуміння Христового Воскресіння у нашому житті та нашому часі.

Цього святкового дня ми сподіваємося, що наше життя також стане новим, зміненим і більш духовним. Що ми станемо тими, хто буде жити відповідно до вчення Христа, принесе у світ Його світло, любов і мир.

Нехай це світло, яке народилось у нашій душі під час святкування Великодня, сяє у житті кожен день. Нехай любов нашого Воскреслого Господа наповнює серця, роблячи їх ласкавішими, терплячішими і милосерднішими.

Ми молимось, щоб наша віра зростала, і ми могли бути свідками величі Христа та Його благодаті у нашому житті і житті інших. Ми молимося та просимо у Господа здоров’я і духовної підтримки для наших воїнів, які захищають Україну від ворога.

Христос Воскрес із мертвих! Смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Слава Йому навіки!

Отець Юліан Тимчук.

«Гуцульський край», №15, 14.04.2023 року

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