Христос Воскрес!
16 Квітня, 2023 | Коментувати | Переглядів: 48
Цими по-справжньому переможними словами християни вітають одні одних зі Світлим Христовим Воскресінням, Пасхою Господньою.
Цьогоріч наше сприйняття свята Воскресіння Христового залежить від подій, які відбуваються у країні, від війни, яка захопила кожну домівку та родину. Сьогодні здається, що кожного дня ми проживаємо Страсну П’ятницю. Тому зараз, як ніколи, потребуємо вістки про те, що Христос, подолавши смерть і сили пекельні, Воскрес із мертвих.
Ці слова є найбільшим свідченням перемоги життя над смертю, світла — над темрявою. І навіть у цю мить ми є свідками та учасниками цього протистояння. Цей день — свідчення любові та милосердя Бога до нас, день, коли Він дарує нам нове життя через Воскресіння Свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа.
Ми пам’ятаємо про те, що не кошик і його вміст має значення, а вміст любові і розуміння Христового Воскресіння у нашому житті та нашому часі.
Цього святкового дня ми сподіваємося, що наше життя також стане новим, зміненим і більш духовним. Що ми станемо тими, хто буде жити відповідно до вчення Христа, принесе у світ Його світло, любов і мир.
Нехай це світло, яке народилось у нашій душі під час святкування Великодня, сяє у житті кожен день. Нехай любов нашого Воскреслого Господа наповнює серця, роблячи їх ласкавішими, терплячішими і милосерднішими.
Ми молимось, щоб наша віра зростала, і ми могли бути свідками величі Христа та Його благодаті у нашому житті і житті інших. Ми молимося та просимо у Господа здоров’я і духовної підтримки для наших воїнів, які захищають Україну від ворога.
Христос Воскрес із мертвих! Смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Слава Йому навіки!
Отець Юліан Тимчук.
«Гуцульський край», №15, 14.04.2023 року
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