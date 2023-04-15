Звітував Кутський селищний голова

У Кутській громаді заслухали публічний звіт Кутського селищного голови Дмитра Павлюка про роботу за 2022 рік.

2 квітня у залі Будинку культури селища Кутів Кутський селищний голова Дмитро Павлюк звітував про роботу за минулий рік перед мешканцями громади. Доповів окремо про кожну сферу життєдіяльності: бюджет, благодійну та гуманітарну допомогу, комунальну та медичну сфери, соціальний захист населення, освіту, культуру, спорт тощо.

Для зручності, під час доповіді на екрані демонстрували діаграми з показниками роботи селищної ради.

Дмитро Павлюк детально зупинявся на питаннях бюджету, гуманітарної та благодійної допомоги ЗСУ та внутрішньо переміщеним особам, дорожньої інфраструктури, медицини, соціальної сфери, спорту.

Також Кутський селищний голова зазначив, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну громада постійно проводить роботу з внутрішньо переміщеними особами. Всім їм надавали консультації та рекомендації щодо реєстрації і отримання гуманітарної допомоги, грошових виплат від міжнародних організацій, а також допомоги у вигляді продуктів харчування, пошуку житла тощо.

Під час обговорення звіту присутні мали можливість поспілкуватися з селищним головою, отримати відповіді та роз’яснення на запитання, що стосуються благоустрою, водопостачання та життєдіяльності громади в цілому.

За повідомленням Кутської селищної ради.

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