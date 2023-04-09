Вічна слава Героям!

З квітня голова районної державної адміністрації — начальник районної військової адміністрації Наталія Кучма спільно з начальником Косівського ТЦК та СП Юрієм Голубом мали честь вручити державні нагороди від Президента України родичам загиблих Героїв у повномасштабній російській війні, якими відзначили їхніх чоловіків, батьків, синів і дітей посмертно.

Відповідно до Указу Президента України №372 від 26 травня 2022 року та №805 від 28 листопада 2022 року «Про відзначення державними нагородами України», орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено посмертно:

Романа Васильовича Рубаняка — нагороду вручили дружині захисника та двом його синам;

Євгена Михайловича Данищука — нагороду вручили дружині захисника;

Володимира Васильовича Баланюка — нагороду вручили матері та братові захисника.

«Герої не вмирають! Вони вічно живуть у нашій пам’яті та наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих Захисників. Розділяємо біль непоправної втрати та підтримуємо у годину скорботи», — сказала Наталія Кучма.

За повідомленням Косівської РВА.

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