Незабутній майстер-клас

Гончарство — це спосіб познайомитись із традиційним ремеслом предків, поринути в романтику природи і створити щось справді цінне власними руками.

Майстер-клас з кераміки — це надзвичайно весело і несподівано, бо діти разом вигадують нові форми, діляться враженнями, відкривають для себе нові можливості.

Нещодавно до Бабинської гімназії завітали з таким майстер-класом подружжя керамістів — Орест і Марія Чорні та їхній син Микола. Організувала цікавий захід Галина Василівна Циканюк.

Родина відомих майстрів терпляче та доступно пояснювала школярикам, як правильно поводитися з глиною, працювати на гончарному крузі, які вироби можна на ньому виготовляти.

Діти з великим задоволенням вчилися ліпити різні фігури з глини, максимально розкриваючи свій творчий потенціал.

Бабин із давніх-давен славиться народними майстрами. Тут чи не в кожній хаті вишивають, різьблять. Тут є столяри, бондарі, майстрині, які тчуть запаски, опинки і бесаги. Учні не тільки все це бачать, а й долучаються до їх виготовлення. А от вироби з глини для дітей — щось нове і незбагненне. Це — як магія, зачаровує.

Майстер-клас супроводжувався цікавим ілюстративним матеріалом, на основі якого викладачі гімназії розповіли дітям, що можна виготовляти з глини.

Хочеться подякувати родині Чорних за навчання, індивідуальний підхід до кожного учня. А також дякуємо за розвиток гончарства на Косівщині. Будь-яка допомога культурі України — це ще один крок до омріяної перемоги.

Л. Крисяк,

вчитель української мови.

«Гуцульський край», №12, 24.03.2023 року

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