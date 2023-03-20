Створили дитячий простір

При церкві святого Василія Великого, що у м. Косові, створили «Простір, дружній до дитини». Осередок діє у новобудові майбутнього парафіяльного садочка.

Приміщення, які виділили для дітей та їхніх наставників, мають чудовий вигляд, природній запах деревини, аж дихають свіжістю. Це — гарний настрій і заряд бадьорості, що так важливо для повноцінного функціонування дитячого організму тих, хто будуть тут займатися. І, звісно, при храмі Господньому — добра аура, бо там завжди витає благодать Божа.

Приємну і радісну подію розділили з косівчанами директор БФ «Карітас Коломия» о. Сергій Триф’як і керівник проекту «Соціальне служіння» цього благодійного фонду о.Василь Латчук, яких люб’язно відрекомендував присутнім настоятель храму св.Василія Великого, отець-декан Роман Іванюлик.

Коломияни привітали парафіян з такою очікуваною подією і подарували вихованцям дитячого простору ноутбук.

Отець Р.Іванюлик висловив вдячність усім жертводавцям і тим, хто долучився своєю працею до відкриття цього простору. Священник наголосив: «Саме тут діти зможуть виховуватися в атмосфері любові, взаємної підтримки, вивчати та пізнавати світ, особливості спілкування з близькими та друзями».

БФ «Карітас Коломия» виділив 200 тис.грн на відкриття осередку «Простір, дружній до дитини».

— У цьому просторі займаються діти з 6 до 18 років, заняття проводимо щодня, — розповідає координатор проекту Вікторія Вовчак. — 3 вихованцями працюють: психолог, соціальний педагог, аніматор. Заняття допоможуть дітям легше соціалізуватися, розвинути комунікацію та розширити кругозір. Адже ми проводимо тренінги, інтерактивні ігри, квести, години спілкування, майстер-класи, флешмоби.

У рамках проекту «Простір, дружній до дитини» ще й діє проект «Освіта не може чекати», де проводять заняття двічі на тиждень з дітьми дошкільного віку.

Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №11, 17.03.2023 року

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