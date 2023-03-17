Купили автомобіль для потреб ЗСУ

Сьогодні у кожного — свій фронт. Хтось зі зброєю у руках захищає нашу державу, хтось займається волонтерством, хтось надає посильну допомогу ЗСУ.

Кожен із працівників Косівської дільниці Снятинського відділення АТ «Івано-Франківськгаз» розуміє, кому ми завдячуємо сьогоднішнім днем, тож допомога для ЗСУ стала частинкою щоденного життя цього колективу. Вони не лише фахівці своєї справи, але й надзвичайно активно допомагають військовим. Весь колектив (140 працівників) за два дні оперативно зібрав кошти і купив автомобіль ГАЗ-66 для ЗСУ.

«Сподіваємось, що автомобіль зможе врятувати життя тих, хто щоденно рятує наше», — кажуть працівники Косівської дільниці.

Голова районної державної адміністрації — начальник районної військової адміністрації Наталія Кучма подякувала працівникам Косівської дільниці Снятинського відділення АТ «Івано-Франківськгаз» за плідну роботу, побажала якнайшвидшої перемоги над ворогом, миру, незламності духу та єдності на шляху розбудови рідної держави. Бо тільки разом — ми незламні, непереможні та сильні!

За повідомленням Косівської районної військової адміністрації.

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