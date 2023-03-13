Професор зі США ділився досвідом з косівськими медиками

Минулого тижня професор Ром Стівенс зі США ділився професійним досвідом з косівськими медиками. Доктор Стівенс упродовж кількох днів виступав з лекціями перед українськими колегами та проводив практичне навчання з лікарями у КНП «Косівська ЦРЛ».

Ром Стівенс є професором анестезіології та медицини університету медицини та наук Розалінд Франклін, що у північній частині Чикаго штату Іллінойс.

— Заокеанський колега проводив лекційні та практичні заняття з ультразвукової діагностики (УЗД) крововиливів, серцевої недостатності, в яких брали участь сімейні лікарі, фахівці екстреної медицини, анестезіологи, хірурги, травматологи, керівники лікувального закладу, розповідає медична директорка Косівської ЦРЛ Марія Михалевська. І це навчання для нас є дуже корисним.

При спілкуванні з професором після одного з таких занять дізнаюся, що мій співрозмовник був військовим лікарем, більше 30-ти років прослужив у Військово-Морських силах США.

Офіцер-медик надавав допомогу військовим в Іраку, Афганістані, Африці. У 2011–2012 роках брав участь у військових навчаннях «Сібрис» у Криму. Торік, як тільки росія почала повномасштабну війну, приїхав в Україну.

Займається волонтерською діяльністю. Виступав з лекціями у Дніпрі, Рівному, Львові.

У його компетенції — військові травми, опіки, трансфузіологія. Навчає, як поводитися з пораненими солдатами у випадках кровотечі та крововтрати. Доктор Стівенс є волонтером групи хірургічної та медичної підтримки Help Ukrainian Hospitals, заснованої у США та у Дніпрі.

До Косова відомого професора зі США, який перебував у Львові, запросила заступниця медичного директора КНП «Косівська ЦРЛ» Ольга Кіцнак. До речі, Ольга Василівна добре володіє англійською мовою і була чудовим перекладачем під час навчальних спілкувань знаного професора з Америки з косівськими медиками.

Заокеанський колега подарував центральній районній лікарні портативний УЗД-апарат, який будуть використовувати для діагностики гострих станів у відділенні екстреної медичної допомоги та реанімаційному відділенні.

— Я приїхав в Україну зі США, щоб підтримати український народ, аби українці знали, що американці підтримують вас, бо ви боретеся за демократичні принципи, за безпеку у світі. Віримо у вашу перемогу. Для мене дуже важливо, щоб у час важких для України випробувань зростав професійний рівень лікарів, аби якість надання їхньої допомоги була вищою, щоб українці не були відірвані від світової медицини, — зазначив Ром Стівенс.

Ігор Сусак

«Гуцульський край», №10, 10.03.2023 року

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