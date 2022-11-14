Нова киснева станція

На території комунального некомерційного підприємства «Косівська центральна районна лікарня» встановили нову кисневу станцію. Нещодавно провели її випробування.

— Киснева станція є доволі дорогою. Наш медзаклад отримав її від Міністерства охорони здоров’я України, — розповідає директор КНП «Косівська ЦРЛ» Дмитро Микитюк.

Дмитро Михайлович пояснює, що нова киснева станція працює на електроживленні. З атмосфери вбирає повітря, яке проходить через відповідні фільтри та виробляє кисень. Цей газоподібний кисень магістральними проводами транспортують у відділи лікарні. Нова станція досить потужна, може подавати понад 500 літрів кисню за хвилину, її використовуватимуть і як резервну, на період підвищеної потреби забезпечення ліжко-місць киснем, що дуже важливо, особливо під час пандемії COVID-19.

Перевага нової станції в тому, що вона виробляє кисень з повітря. Досі ЦРЛ купувала в хімічних заводів рідкий кисень і на своїй місцевій станції переробляла його в газоподібний.

— Використання нового обладнання дозволить зекономити чималі кошти та водночас лікарня буде менш залежна від постачання кисневих балонів, — стверджує керівник лікувального закладу.

Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №45, 11.11.2022 року

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