Відправили на фронт понад 30 автомобілів

Минулого тижня знову Кутська селищна рада передала п’ять автомобілів для військових на лінію фронту. Разом з авто поїхали й продукти харчування, військове спорядження та інші необхідні речі.

Загалом Кутська селищна рада за період російської агресії проти України, через Косівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відправила в зону бойових дій для наших бійців понад 30 автомобілів.

Частина авто, які після експлуатації отримали технічні несправності, повертаються у громаду для подальшого їх ремонту. На жаль, є й такі транспортні засоби, які потрапили під обстріли та знищені повністю.

Дякуємо усім, хто оперативно реагує, долучився і долучається до задоволення потреб, наших захисників: дає і збирає кошти, займається організаційною роботою, доставкою авто та їх ремонтом, дає пальне.

У цей складний час ми щоденно робимо все для того, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям здолати ворога та наблизити нашу Перемогу.

Слава Україні!

Кутська селищна рада.

Коментарі