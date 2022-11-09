Відправили на фронт понад 30 автомобілів
9 Листопада, 2022 | Коментувати | Переглядів: 21
Минулого тижня знову Кутська селищна рада передала п’ять автомобілів для військових на лінію фронту. Разом з авто поїхали й продукти харчування, військове спорядження та інші необхідні речі.
Загалом Кутська селищна рада за період російської агресії проти України, через Косівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відправила в зону бойових дій для наших бійців понад 30 автомобілів.
Частина авто, які після експлуатації отримали технічні несправності, повертаються у громаду для подальшого їх ремонту. На жаль, є й такі транспортні засоби, які потрапили під обстріли та знищені повністю.
Дякуємо усім, хто оперативно реагує, долучився і долучається до задоволення потреб, наших захисників: дає і збирає кошти, займається організаційною роботою, доставкою авто та їх ремонтом, дає пальне.
У цей складний час ми щоденно робимо все для того, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям здолати ворога та наблизити нашу Перемогу.
Слава Україні!
Кутська селищна рада.
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