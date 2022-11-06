Нотатки з сесії міської ради

Минулого тижня відбулася двадцять друга сесія Косівської міської ради. Депутати розглянули більше 30-ти питань, що пов’язані з життєдіяльністю громади. Пленарне засідання вів міський голова Юрій Плосконос.

Обранці від Косівської громади приділили увагу змінам до бюджету міської територіальної громади, фінансовим питанням планованої діяльності КНП «Косівський фтизіопульмонологічний диспансер», КНП «Косівська ЦРЛ». Затвердили ряд цільових програм, зокрема і Програму матеріально-технічної та фінансової підтримки Збройних сил України на 2022–2023 роки.

Депутати дали «добро» на закріплення на правах оперативного управління нерухомого майна (будівель), що належить до власності територіальної громади — за відділом культури, відділом освіти та Школою мистецтв. А також надали згоду: на передачу в оренду шляхом проведення аукціону нерухомого майна комунальної власності міськради; припинення юридичних осіб: будинків культури с.Черганівки та Волійці, комунальних підприємств «Комунгосп Шешори» та «Господар», фельдшерсько-акушерських пунктів №1 і №2 с. Шепота, с. Города та с. Снідавки Косівської міської ради шляхом повної їх ліквідації.

На сесії також затвердили тарифи на послуги витягу бугельної канатної дороги на горі Михалкова с. Города. У сезоні 2022–2023 року за один витяг треба буде заплатити 40 гривень, а денний абонемент коштуватиме 300 грн. Для вихованців і тренера відділення гірськолижного спорту Косівської ДЮСШ «Гірське орлятко» діятиме пільговий (безоплатний) проїзд.

XXII сесія Косівської міської ради розглянула ряд інших важливих питань порядку денного та ухвалила відповідні рішення.

Ігор Сусак.

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