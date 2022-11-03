Високий тиск: що не можна їсти та пити при гіпертонії

Українці не з чуток знають, що таке високий тиск або гіпертонія. Постійний стрес, надмірна робота, погані звички та неналежне харчування — все це погано впливає на здоров’я.

Деякі продукти дозволяють контролювати тиск й відповідно запобігати кризовому стану. Правда, хронічні стани необхідно лікувати, а значить — потрібно звернутися до лікаря. Тиск піднімається через звуження судин. Таким чином, продукти, які впливають на цей процес, краще виключити з раціону харчування або мінімізувати їхнє вживання.

Продукти, які не можна вживати гіпертоніку: м’ясні міцні бульйони; жирне м’ясо, зокрема свинину; холодець; копчене; маргарин; смажене; гостре; алкоголь; солона їжа; солодке; випічка.

Які продукти швидко знижують тиск

Не варто впадати у відчай, адже є продукти, які навпаки — знижують тиск. Для такого ефекту в них повинні міститися калій, магній та клітковина. Й водночас не повинно бути в складі натрію.

Продукти, які знижують тиск: рукола; капуста; ріпа; зелень; шпинат; буряк; ягоди, що містять флавоніди, зокрема —чорниця, малина та полуниця; знежирене молоко та йогурт; вівсяна каша; банан; лосось; насіння соняшника та гарбуза; темний шоколад; деякі приправи: часник, чебрець, розмарин, базилік, кориця; гранати.

Чи можна їсти яйця при гіпертонії

Всі чули про те, що вживаючи курячі яйця, підвищується рівень холестерину у крові й багато хто боїться їх їсти. Вчені з’ясували, що при високому тиску яйця можна вживати. У них міститься пептид, який сприяє зниженню тиску.

Що не можна пити при підвищеному тиску

Деякі напої також можуть призводити до підвищення тиску. Якщо у вас гіпертонія, то від них краще відмовитися.

При підвищеному тиску не можна пити міцний чай і каву. Ліпше вживати трав’яні відвари і цикорій.

Чи можна пити воду при підвищеному тиску?

Так, ще раз так, але не у великій кількості одразу. Ліпше пити рівними порціями протягом дня. Річ у тім, що велика кількість рідини може спричинити проблеми в роботі нирок, що призведе до підвищення тиску. Крім того, велика кількість рідини також може призвести до спазму судин.

Деякі напої здатні знижувати тиск, зокрема ті, що містять калій, а саме: гарбузовий сік; томатний сік; ананасовий сік; яблучний сік; буряковий сік.

Як правильно спати при підвищеному тиску

Сон є невід’ємною частиною нашого життя й нехтування ним призводить до проблем зі здоров’ям. Багато українців, які страждають гіпертонією, бояться спати, поки тиск не знизиться до норми.

Вважається, що найкраща поза для сну при високому кров’яному тиску — на лівому боці. У такому положенні знижується тиск в судинах, які йдуть до серця.

Анастасія Горбачова, УНІАН.

«Гуцульський край», №43, 28.10.2022 року

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