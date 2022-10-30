Легалізація заробітної плати — основа стабільного майбутнього

Не перевіряють, але консультують

Часопис «Гуцульський край» звернувся за коментарем щодо виявлення в районі фактів використання найманої праці без оформлення трудових відносин і виплати заробітної плати в «конвертах» до головного державного інспектора відділу з питань гігієни і експертизи умов праці управління Держпраці у Івано-Франківській області Валентини Соколовської.

— Управління Держпраці в нашій області приділяє максимум уваги відносинам «працівник — роботодавець», щоб не допускати порушень чинного законодавства про працю і застосування санкцій. Проте зараз, у період воєнного стану, жодних інспекційних перевірок щодо виявлення таких фактів у сфері зайнятості населення не здійснюємо. Натомість проводимо ряд превентивних заходів. Надаємо консультації щодо працевлаштування і соціальних гарантій законодавства про працю.

Спілкуємося з керівниками підприємств, роз’яснюємо, які переваги мають працівники, чия праця задекларована. Спеціалісти управління Держпраці впродовж квітня-травня-червня в цьому напрямку тісно співпрацювали й зараз співпрацюють з внутрішньо переміщеними особами. Бо ці люди мають право на офіційне працевлаштування з відповідним записом у трудовій книжці.

І ще важливо наголосити, що в переліку соціальних гарантій чинне законодавство гарантує членам сім’ї офіційно працевлаштованої особи право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, — зазначила Валентина Соколовська.

Повага до себе починається з шанування законів своєї держави. Актуальною темою сьогодення є боротьба з виплатою заробітної плати у «конвертах», реалізація гарантій оплати праці та недопущення виникнення її заборгованості.

На цей час виплата заробітної плати в «конверті» та нелегальна робота стали, на жаль, нормою життя, однією зі складових тіньової економіки. Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості, не тільки в тому, що бюджет не отримає кошти. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів, перш за все — це втрата страхового стажу для призначення пенсії.

Підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати. У разі використання роботодавцями праці неоформлених працівників, несвоєчасної та не у повному обсязі виплати заробітної плати, недодержання мінімальних соціальних гарантій громадян, чинне законодавство передбачає значну фінансову відповідальність згідно зі ст. 265 Кодексу законів про працю України.

Зокрема, у випадку фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві; виплату заробітної плати без нарахування та сплати єдиного соціального внеску та податків, управління Держпраці застосовує штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (з 1-го жовтня 2022 року — 57000 грн), установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення.

Таким чином, офіційне оформлення працевлаштування є в першу чергу гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового процесу. Водночас для роботодавця — це і позитивний імідж, репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

За нинішніх реалій, коли на ринку праці відчутний дефіцит вільних робочих місць, громадяни часто погоджуються на будь-яку пропозицію роботи, зокрема, і нелегальної.

Працівник, який отримує зарплатню в «конверті», є беззахисним перед роботодавцем, а усна домовленість жодним чином не фіксується юридично. Роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне, і доти, поки вважає за потрібне. Не виплачуються відпускні та лікарняні; ігноруються обов’язкові соціальні гарантії працівників, пов’язані зі скороченням штату, навчанням, народженням дитини, оформленням пенсії тощо. Працівник не має жодних доказів підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та страхового стажу. Розмір пенсії є похідною від розміру легально нарахованої заробітної плати та тривалості страхового стажу.

Треба наголосити на тому, що заробітна плата — це складова, яка прямо пропорційно впливає на розмір майбутньої пенсії. Працюючим громадянам, а також тим, яких запрошують на роботу, необхідно навчитися вести діалог з роботодавцем про умови та оплату праці. Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.

Пам’ятайте, що отримуючи заробітну плату в «конверті», ви маєте забезпечене сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім.

Наталія Лавринєнко,

провідний спеціаліст відділу промоції, звязків та економічного розвитку Косівської міської ради.

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