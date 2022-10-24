Волонтерять для потреб ЗСУ

Василь і Богдан Григорчуки зі Смодної з творчими виступами побували у багатьох містах Західної України. Вони віртуозно грають на музичних інструментах і чудово співають. Обидва волонтерять. Зібрані кошти спрямовують на допомогу ЗСУ.

Минулої неділі такий благодійний захід брати провели на Калинівському ринку в Чернівцях.

— Місто нас гарно прийняло. Зібрали 28 тисяч гривень, 50 євро та 10 румунських лей, — розповідає директорка ГО «Гуцульські Волонтери» Юлія Таринська. — Брати Григорчуки відомі своїм — солов’їним співом. Люди з трепетом у душі і часто зі сльозами на очах слухають у їхньому виконанні українські патріотичні пісні.

Василь Григорчук навчається у Київському національному університеті культури і мистецтв. Його брат Богдан уже здобув фахову музичну освіту.

— Перший благодійний виступ ми провели наприкінці червня в м. Івано-Франківську, біля міського озера, — згадує Василь. — Дуже хотіли допомогти товаришеві, який зараз на передовій, купити автомобіль для потреб військових. З нами тоді ще виступали Марія Сумарук, 10-річна Віка Колобейчук і студентка Аліна Кіф’як. Все пройшло дуже вдало.

Потім такі благодійні концерти проводили в Яремчі, Львові, звісно — і в Косові, та ще в кількох містах Західної України. Зараз у команді троє вокалістів і четверо музикантів (цимбаліст, бубніст, баяніст, скрипаль).

Брати Григорчуки є активними учасниками ГО «Гуцульські Волонтери». Ця волонтерська організація уже придбала за благодійні кошти і відправила для потреб ЗСУ два автомобілі 4×4 (позашляховики). Зараз збирають кошти на третій.

Для проведення цих заходів транспорт їм надали Ігор Колобейчук з Соколівки та Іван Колодій з Уторопів.

Ігор СУСАК.

«Гуцульський край», №42, 21.10.2022 року

Коментарі