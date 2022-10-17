Нездоланні

Вже не зорять із дібров в далечінь повстанські чотії,

Не йдуть нічним походом сірі сотні у степах.

То їхній дух живе в народі, непокірний і завзятий,

Нездоланний дух легендарної УПА.

Роман ЗАВАДОВИЧ.

Пливуть рікою спогадів у далечінь історичні події минулих літ, нашої боротьби за незалежну, соборну Українську державу.

14 жовтня 1942 року на Волині були створені перші відділи УПА. В короткому часі вони розрослися у стотисячну армію. Було сформовано військові округи «Північ», «Південь, «Захід». Почалася важка боротьба з окупантами різних мастей.

Тисячі юнаків і юнок взяли в руки зброю і стали на захист рідної землі. Не всі вони повернулися з поля бою, не всіх дочекалися рідні. Лише старі похилені хрести та стогін криївок по дібровах нагадують нам про важку боротьбу нашого народу за свободу України.

Але не даремно лилася молода кров і падали в землю України її вірні та люблячі діти.

Прапори, під якими воювала Українська Повстанська Армія, сьогодні є державними прапорами України. Тризуб, який носили повстанці на своїх кашкетах, є Гербом України. Вітання, яким користувалися в УПА: «Слава Україні! — Героям слава!» сьогодні звучить в усіх куточках нашої великої держави.

Українська Повстанська Армія спорудила міцний фундамент нашої державності, на якому піднімалася вільна, свобідна, незалежна Україна.

Та наші одвічні недруги, нащадки Батия, знову вдерлися на українську землю, щоб всіх і все тут знищити. Керманичі новітньої орди заявляють, що Україна для них більший ворог, ніж Америка, обіцяють винищити нашу націю як народ.

Та цього не станеться, бо незламний дух УПА передався новому поколінню.

Сьогодні Збройні сили України, а також полк «Азов», батальйони «Карпатської січі» та «Свободи», героїчно захищають нашу державу від знахабнілих московитів.

Наш народ ніколи не стане на коліна. Тисячолітня історія нашої держави підтверджує: МИ БУЛИ, МИ Є І МИ БУДЕМО!

Управа Косівської районної станиці Братства ОУН-УПА ім. курінного «Скуби» з нагоди 80-річчя створення УПА щиро вітає учасників визвольних змагань, членів Косівської станиці Братства, вояків Збройних сил України. Бажаємо усім нам швидкої перемоги над московитами, відбудови і процвітання нашої держави.

Слава Україні!

Управа Косівської станиці Братства ОУН-УПА ім. курінного «Скуби».

«Гуцульський край», №41, 14.10.2022 року

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