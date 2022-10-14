Надзвичайна ситуація в Текучій

Голова РДА — начальник районної військо­вої адміністрації Наталія Кучма провела засі­дання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Село Текучу Яблунівської ТГ оголошено неблагополучним населеним пунктом — у ній виявили хвору на сказ собаку. Вона загинула в одному з міс­цевих сільських господарств. Труп відправили на лаборатор­не дослідження, результати якого підтвердили, що собака хворіла на сказ.

На щастя, вона нікого не покусала, але була в контакті з її власниками. При­пускають, що, найімовірніше, тварина могла заразитися від звірини, адже її господарі жи­вуть неподалік лісу. Про це до­повіли присутнім члени комісії: головний спеціаліст Косівського відділу ТУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській об­ласті Володимир Волковецький і начальник районної державної лікарні ветеринарної медицини Сергій Деделюк.

На засіданні Державної над­звичайної протиепізоотичної ко­місії при райдержадміністрації обговорили комплексний план заходів щодо локалізації та лік­відації вогнища сказу в Яблунівській територіальній громаді. Зокрема, вирішили: оголосити неблагополучним пунктом (у зв’язку з виявленням сказу) с. Текучу з прилеглими до нього угіддями та лісовими масива­ми; визначити, що загрозливою зоною е села Акрешори та Се­редній Березів і всі мисливські угіддя у радіусі п’яти кілометрів, на яких можлива міграція диких тварин.

Затверджено план комп­лексних заходів щодо ліквідації сказу в неблагополучному пунк­ті. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення і мисливців. Першо­чергове завдання — не допусти­ти поширення сказу тварин.

Нагадаю, цьогоріч у січні за­хворювання на сказ виявили у двох лисиць на території села Пістиня.

Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №40, 7.10.2022 року

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