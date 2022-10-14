Надзвичайна ситуація в Текучій
14 Жовтня, 2022 | Коментувати | Переглядів: 13
Голова РДА — начальник районної військової адміністрації Наталія Кучма провела засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
Село Текучу Яблунівської ТГ оголошено неблагополучним населеним пунктом — у ній виявили хвору на сказ собаку. Вона загинула в одному з місцевих сільських господарств. Труп відправили на лабораторне дослідження, результати якого підтвердили, що собака хворіла на сказ.
На щастя, вона нікого не покусала, але була в контакті з її власниками. Припускають, що, найімовірніше, тварина могла заразитися від звірини, адже її господарі живуть неподалік лісу. Про це доповіли присутнім члени комісії: головний спеціаліст Косівського відділу ТУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Володимир Волковецький і начальник районної державної лікарні ветеринарної медицини Сергій Деделюк.
На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації обговорили комплексний план заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища сказу в Яблунівській територіальній громаді. Зокрема, вирішили: оголосити неблагополучним пунктом (у зв’язку з виявленням сказу) с. Текучу з прилеглими до нього угіддями та лісовими масивами; визначити, що загрозливою зоною е села Акрешори та Середній Березів і всі мисливські угіддя у радіусі п’яти кілометрів, на яких можлива міграція диких тварин.
Затверджено план комплексних заходів щодо ліквідації сказу в неблагополучному пункті. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення і мисливців. Першочергове завдання — не допустити поширення сказу тварин.
Нагадаю, цьогоріч у січні захворювання на сказ виявили у двох лисиць на території села Пістиня.
Ігор Сусак.
«Гуцульський край», №40, 7.10.2022 року
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