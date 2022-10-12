Храмове свято у Кобаках
12 Жовтня, 2022 | Коментувати | Переглядів: 46
27 вересня, у день свята Воздвиження Чесного й Животворчого Хреста Господнього, відбулося святкове богослужіння з нагоди храмового свята у церкві Воздвиження Чесного Хреста Господнього с. Кобаків Косівського деканату Івано-Франківської Єпархії Православної Церкви України.
На запрошення настоятеля храму, митрофорного протоієрея Івана Голомеджука розділити радість свята прибули скитоначальник Свято-Покровського скиту, ігумен Ювеналій (Зінченко) та духовенство Косівського деканату.
Після завершення Літургії наймолодші парафіяни виступили з привітаннями. Молились діточки, учні Кобаківського ліцею та їхні вчителі; запрошене духовенство, віряни та гості. Велично й урочисто співав церковний хор. Соборно лунала піднесена молитва за спасіння людських душ, неньку Україну і її військо, за народ і нашу громаду.
Також відбулося традиційне освячення води.
До слова, стара церква була побудована 1852р., але у 1950 р. вона згоріла. У 1994 р. побудовано нову церкву, у якій зараз проводять богослужіння.
Івано-Франківська Єпархія ПЦУ-УАПЦ.
«Гуцульський край», №40, 7.10.2022 року
Теги: Кобаки
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