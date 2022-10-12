Храмове свято у Кобаках

27 вересня, у день свя­та Воздвиження Чесного й Животворчого Хреста Гос­поднього, відбулося свят­кове богослужіння з нагоди храмового свята у церкві Воздвиження Чесного Хрес­та Господнього с. Кобаків Косівського деканату Івано-Франківської Єпархії Право­славної Церкви України.

На запрошення настоятеля храму, митрофорного протоіє­рея Івана Голомеджука розділи­ти радість свята прибули скитоначальник Свято-Покровського скиту, ігумен Ювеналій (Зінченко) та духовенство Косівського деканату.

Після завершення Літургії наймолодші парафіяни виступи­ли з привітаннями. Молились ді­точки, учні Кобаківського ліцею та їхні вчителі; запрошене духо­венство, віряни та гості. Велич­но й урочисто співав церковний хор. Соборно лунала піднесена молитва за спасіння люд­ських душ, неньку Украї­ну і її військо, за народ і нашу громаду.

Також відбулося тра­диційне освячення води.

До слова, стара церк­ва була побудована 1852р., але у 1950 р. вона згоріла. У 1994 р. побудо­вано нову церкву, у якій зараз проводять бого­служіння.

Івано-Франківська Єпархія ПЦУ-УАПЦ.

«Гуцульський край», №40, 7.10.2022 року

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