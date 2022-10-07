Відповіді на земельні запитання — за телефоном 0 800 213 103

За період дії воєнного стану законодавство, що регулює зе­мельні відносини в Україні, вже кілька разів змінювали. Тож у лю­дей виникає багато питань, з якими вони звертаються до фахівців системи безоплатної правової допомоги.

Уже понад два роки система безоплатної правової допомо­ги долучена до реалізації про­екту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», серед ключо­вих завдань якого є роз’яснення громадянам механізмів і про­цедур, як користуватися і розпо­ряджатися своєю землею. Один із заходів у межах реалізації цієї програми — організація надання безоплатної первинної правової допомоги (правових консультацій і роз’яснень) із земельних питань телефоном.

За 9 місяців 2022 року до контактного центру системи без­оплатної правової допомоги за но­мером 0 800 213 103 надійшло по­над 1,2 тис. телефонних звернень від громадян.

Найчастіше телефонували за правовою допомогою щодо:

спорів між сусідами щодо меж земельних ділянок (правила добросусідства);

питання користування земель­ною ділянкою (оренда, сервітут, емфітевзис, суперфіцій);

оформлення права власності на земельну ділянку (пай);

приватизації земельних діля­нок під час воєнного стану;

набуття та відчуження земель­ної ділянки (паю): договір купівлі-продажу, міни, дарування тощо.

«Чи можлива приватизація зе­мельної ділянки під час воєнного стану — одне з найтиповіших за­питань до контакт-центру. Ми по­яснюємо, що під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із зем­леустрою для приватизації.

Але говоримо, що вже зараз людина може обрати вільну ділянку для подальшого оформлення права власності», — розповідає голов­ний юрист відділу забезпечення роботи контактного центру Регіо­нального центру з надання БВПД у Чернівецькій області Іванна Желізна.

Консультанти контакт-центру пояснюють людям, що якщо до 24 лютого 2022 року вільну ділянку землі можна було знайти на Пу­блічній кадастровій карті, то зараз необхідно подати запит про на­дання публічної інформації до від­повідних органів, зокрема органів державної влади, місцевого само­врядування чи Державного агент­ства земельних ресурсів України.

Як отримати безоплатну правову допомогу:

Отримати усну консультацію з вашого правового питання можна у контакт-центрі системи БПД за номером: 0 800 213 103.

Якщо вам зручно отримати правову допомогу письмово, на­пишіть у телеграм-бот.

Або завітайте до найближчого з наших бюро.

Готові правові консультації можна переглянути на довідково-інформаційній платформі право­вих консультацій

Міністерство юстиції України.

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