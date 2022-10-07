Відповіді на земельні запитання — за телефоном 0 800 213 103
7 Жовтня, 2022 | Коментувати | Переглядів: 87
За період дії воєнного стану законодавство, що регулює земельні відносини в Україні, вже кілька разів змінювали. Тож у людей виникає багато питань, з якими вони звертаються до фахівців системи безоплатної правової допомоги.
Уже понад два роки система безоплатної правової допомоги долучена до реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», серед ключових завдань якого є роз’яснення громадянам механізмів і процедур, як користуватися і розпоряджатися своєю землею. Один із заходів у межах реалізації цієї програми — організація надання безоплатної первинної правової допомоги (правових консультацій і роз’яснень) із земельних питань телефоном.
За 9 місяців 2022 року до контактного центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 надійшло понад 1,2 тис. телефонних звернень від громадян.
Найчастіше телефонували за правовою допомогою щодо:
- спорів між сусідами щодо меж земельних ділянок (правила добросусідства);
- питання користування земельною ділянкою (оренда, сервітут, емфітевзис, суперфіцій);
- оформлення права власності на земельну ділянку (пай);
- приватизації земельних ділянок під час воєнного стану;
- набуття та відчуження земельної ділянки (паю): договір купівлі-продажу, міни, дарування тощо.
«Чи можлива приватизація земельної ділянки під час воєнного стану — одне з найтиповіших запитань до контакт-центру. Ми пояснюємо, що під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою для приватизації.
Але говоримо, що вже зараз людина може обрати вільну ділянку для подальшого оформлення права власності», — розповідає головний юрист відділу забезпечення роботи контактного центру Регіонального центру з надання БВПД у Чернівецькій області Іванна Желізна.
Консультанти контакт-центру пояснюють людям, що якщо до 24 лютого 2022 року вільну ділянку землі можна було знайти на Публічній кадастровій карті, то зараз необхідно подати запит про надання публічної інформації до відповідних органів, зокрема органів державної влади, місцевого самоврядування чи Державного агентства земельних ресурсів України.
Як отримати безоплатну правову допомогу:
- Отримати усну консультацію з вашого правового питання можна у контакт-центрі системи БПД за номером: 0 800 213 103.
- Якщо вам зручно отримати правову допомогу письмово, напишіть у телеграм-бот.
- Або завітайте до найближчого з наших бюро.
- Готові правові консультації можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій
Міністерство юстиції України.
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