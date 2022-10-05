Для створення рівних можливостей

У міському клінічному перинатальному центрі Івано-Франківської місь­кої ради обладнали ка­бінет із гінекологічним кріслом для надання ме­дичної допомоги жінкам з інвалідністю.

Ознайомилися з умовами на­дання медичної допомоги людям з інвалідністю у цьому закладі заступниця голови обласної дер­жавної адміністрації Людмила Сірко, представники Національ­ної асамблеї людей з інвалідніс­тю України, громадської органі­зації «Слід».

Під час зустрічі з лікарями та медичними працівниками обго­ворили важливі питання надання професійної та якісної медичної допомоги жінкам з інвалідністю.

«Усі жінки заслуговують на доступні гінекологічні послуги. До слова, лише в Івано-Фран­ківську проживають 5790 жінок з інвалідністю, з них 419 — першої групи. На сьогоднішній день у пе­ринатальному центрі отримали медичні послуги майже 50 тисяч жінок, у тому числі 98 — з інвалід­ністю», — зауважила Людмила Сірко.

Посадовиця наголосила на тому, що медицина усього світу працює задля створення рівних можливостей обстеження й ліку­вання усіх людей, незалежно від віку та фізичного стану.

«Отримане універсальне гінекологічне крісло, яке відпо­відає міжнародним стандартам, дасть можливість абсолютно усім жінкам, в тому числі з інва­лідністю, отримати комфортні та необхідні гінекологічні послуги. Цей проект реалізований за під­тримки Національної асамблеї людей з інвалідністю України та громадської організації «Слід», — зазначила Людмила Сірко.

За повідомленням Косівської районної військової адміністрації.

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