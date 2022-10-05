Для створення рівних можливостей
5 Жовтня, 2022 | Коментувати | Переглядів: 129
У міському клінічному перинатальному центрі Івано-Франківської міської ради обладнали кабінет із гінекологічним кріслом для надання медичної допомоги жінкам з інвалідністю.
Ознайомилися з умовами надання медичної допомоги людям з інвалідністю у цьому закладі заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Сірко, представники Національної асамблеї людей з інвалідністю України, громадської організації «Слід».
Під час зустрічі з лікарями та медичними працівниками обговорили важливі питання надання професійної та якісної медичної допомоги жінкам з інвалідністю.
«Усі жінки заслуговують на доступні гінекологічні послуги. До слова, лише в Івано-Франківську проживають 5790 жінок з інвалідністю, з них 419 — першої групи. На сьогоднішній день у перинатальному центрі отримали медичні послуги майже 50 тисяч жінок, у тому числі 98 — з інвалідністю», — зауважила Людмила Сірко.
Посадовиця наголосила на тому, що медицина усього світу працює задля створення рівних можливостей обстеження й лікування усіх людей, незалежно від віку та фізичного стану.
«Отримане універсальне гінекологічне крісло, яке відповідає міжнародним стандартам, дасть можливість абсолютно усім жінкам, в тому числі з інвалідністю, отримати комфортні та необхідні гінекологічні послуги. Цей проект реалізований за підтримки Національної асамблеї людей з інвалідністю України та громадської організації «Слід», — зазначила Людмила Сірко.
За повідомленням Косівської районної військової адміністрації.
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