Світлої пам’яті Ярослава Тимофійчука

20 вересня пішов за обрій вічності колишній фотокореспондент газети «Гуцульський край» Тимофійчук Ярослав Васильович.

Він народився 3 лютого 1954 року в Саджавці Надвірнянського району. Закінчив Яблунівську середню школу, Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В. Стефаника. Працював учителем фізики і математики в сільських школах.

З 1981 року — фотокореспондент косівської районної газети. Член Національної спілки журналістів.

У 1994–1996 роках був редактором телепередачі «Косівська панорама» на районному телебаченні, власкором Івано-Франківського телебачення «Канал–402».

Ярослав Васильович — учасник багатьох виставок і фото-конкурсів, його творчі доробки відзначені дипломами й грамотами. Світлини нашого колеги друкували у районній, обласній та всеукраїнській пресі.

Ярослав Тимофійчук був талановитим фотомайстром, активним журналістом, ерудованою людиною, великим книголюбом і життєлюбом.

Фотомитець фахово і з великою любов’ю зафіксував для історії безліч цікавих подій, створив тисячі чудових портретів наших краян. Його світлини — розлогий і безцінний літопис Косівщини та Гуцульщини.

Щиро сумуємо. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким. Розділяємо всім серцем ваші біль та горе.

Редакція газети «Гуцульський край»,

Районна організація Національної спілки журналістів України.

«Гуцульський край», №38, 23.09.2022 року

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