Велелюдний ювілей благочинного Івана Близнюка

13 вересня Преосвященний Єпископ Коломийський і Косівський Юліан відвідав храм Успіння Пресвятої Богородиці в селі Старому Косові, де у співслужінні духовенства Коломийської та Івано-Франківської єпархій звершив Архієрейську Божественну Літургію з нагоди 50-ліття настоятеля храму, митрофорного протоієрея Івана Близнюка.

В урочистому богослужінні взяли участь: благочинний Косівського благочиння, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці села Старого Косова, митр. прот. Іван Близнюк; благочинний Надвірнянського благочиння, митр. прот. Олег Траско; настоятель храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Вербовця, митр. прот. Степан Губернат; настоятель храму Архістратига Михаїла села Уторопів, митр. прот. Богдан Стефанків; настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці села Красника, митр. прот. Юрій Мануляк; настоятель храму Святої Тройці села Яворова, митр, прот. Василь Іванюк; настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці села Хімчина, митр. прот. Ярослав Хрущ; настоятель храму Різдва Івана Хрестителя міста Косова та храму Святого Преподобного Онуфрія Великого села Города, митр. прот. Ростислав Близнюк; настоятель храму Святителя Миколая Чудотворця села Космач-Рушора та храму Всіх святих землі Української міста Коломиї, митр. прот. Василь Струк; настоятель храму Святителя Василія Великого села Річки, митр. прот. Володимир Левицький; митрофорні протоієреї Віталій Валіхновський (Івано-Франківсько-Галицька Єпархія) і .Михайло Дідоха (Івано-Франківська Єпархія); настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці села Цуцулина та храму Святого Апостола Андрія Первозванного села Малої Кам’янки, прот. Василь Лазарович; настоятель храму Зіслання Святого Духа села Соколівки, прот. Василь Дійчук; настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Трача, прот. Василь Понайда; священник храму Святої Тройці та храму Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії села Шепота, прот. Микола Петращук, ієреї Тарас Стефурак і Василь Павлюк, протодиякон Антон Трачук.

В урочистому богослужінні також взяла участь голова Косівської районної військової адміністрації Наталія Кучма.

Після літургії Преосвященний Єпископ Коломийський і Косівський Юліан привітав отця-благочинного із 50-річним ювілеєм, який він відзначав напередодні.

Подякував за багаторічне й ревне служіння, розвиток православ’я на Косівщині та з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія нагородив митр. прот. Івана Близнюка Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого, а релігійну громаду храму — благословенною Митрополичою Грамотою.

Привітала митр. прот. Івана Близнюка і голова Косівської районної військової адміністрації Наталія Кучма. Вона сказала: «Дякую Вам за вашу невтомну працю, за жертовне служіння Богові та людям, за те, що опікуєтеся нашими воїнами, даєте їм надію і віру у краще майбутнє та Перемогу України. Щиро бажаю Вам міцного здоров’я, Божої милості, злагоди, добра та мирного неба. Нехай Бог благословляє всі Ваші задуми та плани, хай здійснюються мрії та успішною буде щодення праця на Славу Божу», — зазначила очільниця району.

За вагомий внесок у розвиток духовності, християнської моралі, за жертовність і зусилля, проявлені у волонтерській діяльності, організації та наданні матеріальної, фінансової та іншої допомоги ЗСУ, іншим військовим формуванням України для відсічі збройній агресії російської федерації, спрямованої проти суверенітету і територіальної цілісності України, та з нагоди 50-річчя від дня народження митр. прот. Івана Близнюка було нагороджено медаллю обласної військової адміністрації та обласної ради «Доблесть Прикарпаття». Нагороду вручила голова Косівської військової адміністрації Наталія Кучма.

За повідомленням Косівської районної військової адміністрації.

«Гуцульський край», №37, 16.09.2022 р.

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