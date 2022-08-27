Про Каменяра — серйозно і жартома

27 серпня 1856 року народився Іван Франко

Якби я хотіла, щоб дитина, прочитавши біографію Івана Франка, нічого не відчула, я би змішала злидні з пафосом і додала купу дат — тобто все так, як написано в шкільних підручниках.

Якби я хотіла, шоб дитина, прочитавши про Івана Франка, очманіла і захотіла прочитати його твори, то написала б так.

Іван Франко — це супергерой з розумовими надздібностями і феноменальною пам’яттю з королівства Галичини і Володимирі’!’ (сучасна Львівщина і Франківщина). Мікс геніальності і фантастичної працездатності.

Перший український професійний письменник, який заробляв літературною діяльністю дуже немалі гроші, а почав з того, що ще в дитинстві сам в себе інвестував — у свою освіту і розум. Спочатку звичайна початкова школа, потім школа з німецькою мовою викладання, далі гімназія з польськомовним викладанням. Коли йому було 9 років, помер батько.

Малий вчився так, щоб знань вистачило підробляти репетиторством, а на зароблені гроші купував книжки, читав, вчився, заробляв і т.д. Зрештою, ще юнаком зібрав фантастичну бібліотеку українських і європейських авторів, став ходячою енциклопедією і фінансово незалежним красунчиком.

Друзі-гімназисти розказували, що Франко після годинної лекції вчителя міг дослівно її переказати. Знав напам’ять всього величезного Кобзаря, домашку з польської робив у віршах, почав писати свої вірші, прозу й історичні драми, перекладав Гомера і Софокла.

В 15-ть перекладав Гомера і Софокла! В 15-ть! Гомера і Софокла. Без гугл-перекладача. (Шо ви робили в 15? Я, наприклад, щовечора оплакувала Цоя під під’їздом, і мені тоді точно було не до Софокла).

Дівчатам Іван подобався.

Підлітком, коли за гроші «підтягував» сина священника, закохався в його доньку — Ольгу Рошкевич. Роман був взаємний і тривав досить довго. Франко запропонував Ользі вийти за нього, але коли батько нарешті дав згоду, Івана, як на зло, посадили в тюрму «за участь у таємній організації», і батько передумав.

Далі були ще жінки, університети і арешти за громадську і політичну діяльність. Інтелектуальний рок-н-ролльщик. Ще два сильних кохання. Три універи: Львівський, Чернівецький, Віденський. У Віденському захистився на доктора філософії. Ще два арешти.

Франко знав 14 (ЧОТИРНАДЦЯТЬ!!!) мов на рівні перекладача. Переклав Гомера, Платона, Шекспіра, Діккенса, Золя, Гюго, Флобера, Гете, Твена, Сервантеса, Аліг’єрі і ще довгий вражаючий список авторів світової класики і античної літератури.

Письменник, поет, драматург, перекладач, критик, політик, історик, мистецтвознавець, економіст, доктор філософії, ГЕНІЙ. Ще й до всього мав ідеальний слух і прекрасний голос — Микола Лисенко писав музику з його співу.

Друге кохання — Юзефа Дзвонковська. Взаємне і трагічне. Юзефа відмовила у шлюбі, бо мала смертельний на той час діагноз — туберкульоз. Третє — Целіна Журовська — «женщина чи звір». Цинічна і холодна. Франко присвятив їй вірші у збірці «Зів’яле листя», але вона їх навіть не читала…

Одружився з Ольгою Хоружинською. Ольга народила трьох синів і доньку. Франко для сім’ї побудував великий будинок у Львові. Родина Франків щоліта виїжджала на відпочинок на Гуцульщину у компанії Лесі Українки, Михайла Грушевського, Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського — нормальна компанія! Прожив 60 років. Поліартрит спочатку паралізував руки.

Залишив по собі 100 томів власних творів українською, польською, німецькою, російською, болгарською, чеською мовами. Номінант на Нобелівську премію. Займав 4-те місце серед номінантів, але помер у рік проголошення лавреата (Ромена Ролана, до речі), тому був виключений зі списку.

Перед смертю покликав священника на сповідь, але вигнав його до біса «за нетактовність», так і не висповідавшись. Все.

Про твори — жодного слова, їх треба читати. Хоча б для того, щоб не реготати зі слова «побіда» під час перегляду «голлівудського» кіно «Захар Беркут».

Наталя Кульбачук

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